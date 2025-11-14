İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşüş göstermişti. Peki İSKİ 14 Kasım baraj doluluk oranlarında son durum ne? İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte barajlardaki son durum...
İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Kasım Cuma günü, bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 21.47 oldu.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Ömerli Barajı %18,08
Darlık Barajı %30,9
Elmalı Barajı %52,86
Terkos Barajı %24,27
Alibeyköy Barajı %13,05
Büyükçekmece Barajı %23,92
Sazlıdere Barajı %21,2