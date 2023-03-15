Başakşehir- Gent
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 1-1’in rövanşında bugün sahasında Gent’i konuk ediyor. Maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR- GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bugün Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR- GENT MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Januzaj, Okaka, Serdar.
GENT: Roef, Fortuna, Ngadeu, Piatkowski, Montes, Kums, de Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban.
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Benoit Bastien
SAAT: 20.00
YAYIN: TV8,5 / Exxen