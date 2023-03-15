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Başakşehir - Gent! Muhtemel 11'ler

Başakşehir, Konferans Ligi’nde çeyrek final için Belçika ekibi Gent’i konuk ediyor. Belçika'dan 1-1'lik beraberlikle dönen temsilcimiz, kazanırsa çeyrek finale çıkacak.

08:44 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir- Gent

Başakşehir- Gent

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 1-1’in rövanşında bugün sahasında Gent’i konuk ediyor. Maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR- GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR- GENT MUHTEMEL 11'LER

MUHTEMEL 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Januzaj, Okaka, Serdar.

GENT: Roef, Fortuna, Ngadeu, Piatkowski, Montes, Kums, de Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban.

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Benoit Bastien

SAAT: 20.00

YAYIN: TV8,5 / Exxen



#başakşehir
#gent
#uefa konferans ligi
1 saat önce
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Başakşehir - Gent! Muhtemel 11'ler
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