Beşiktaş , UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Norveç’in Bodo Glimt takımıyla karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI MUHTEMEL 11

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımını sahaya şu 11'le çıkarması bekleniyor;

Mert, Rosier-Necip-Bailly-Zaynutdinov, Amir-Gedson, Rashica-Chamberlain-Cenk, Aboubakar

BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT CANLI SKOR

KONFERANS LİGİ BEŞİKTAŞ PUANI KAÇ?

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.