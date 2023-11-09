Bodo Glimt nere hangi ülke takımı?
BODO GLİMT BAŞARILARI
En önemli başarısı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 sezonunda çeyrek final oynamasıdır. O sezon Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turunda eşleştiği Legia Varşova takımına elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Sırasıyla Valur, FC Prishtina ve Zalgiris Vilnius takımlarını eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Roma, CSKA Sofya ve Zorya Luhansk ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile yenilgisiz olarak 2. sırada bitirerek üst tura çıktı. Evinde oynadığı 3 maçıda kazanan Bodo Glimt özellikle Roma karşısında kazandığı 6-1 skoru ile tüm dikkatleri üstüne çekti. Sonraki turlarda Celtic ve AZ Alkmaar'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde o sezonun şampiyonu olan olan Roma'ya elenerek turnuvaya veda etti.
2022-23 sezonunda ligi şampiyon bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Sırasıyla KÍ Klaksvík, Linfield ve Žalgiris takımlarını eleyerek play-off turuna yükseldi. Play-off turunda eşleştiği Dinamo Zagreb takımına elenerek yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam etti. Gruplarda Arsenal, PSV Eindhoven ve Zürih takımları ile eşleşti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uefa Avrupa Ligi grublarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamladı. Topladığı 4 puan ile grubu 3. sırada bitirerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Konferans Ligi'nde eşleştiği Lech Poznań'a elenerek Avrupa Kupalarına veda etti. 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'nde Bohemians 1905, Pyunik ve Sepsi OSK takımlarını eleyerek gruplara kaldı.
BODO GLİMT OYUNCU KADROSU
- Julian Faye Lund
- Marius Lode
- Omar Elabdellaoui
- Odin Bjørtuft
- Brice Wembangomo
- Isak Amundsen
- Amahl Pellegrino
- Albert Grønbæk
- Daniel Bassi
- Runar Espejord
- Nikita Haikin
- Ulrik Saltnes
- Fredrik André Bjørkan
- Morten Konradsen
- Brede Moe
- Sondre Brunstad Fet
- Fredrik Sjøvold
- Petter Nosakhere Dahl
- Tobias Fjeld Gulliksen
- Sondre Sørli
- Oscar Kapskarmo
- Faris Moumbagna
- Adam Sørensen
- Ask Tjærandsen-Skau
- Magnus Brøndbo
- Isak Sjong
- Stian Kristiansen
- Patrick Berg (captain)
- Nino Žugelj