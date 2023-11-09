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Bodo Glimt hangi ülkenin takımı?

Bodo Glimt, Norveç'in Bodo şehrinde bulunan bir futbol kulübüdür. 1916 yılında kurulan kulübün tam adı FK Bodo/Glimt'tir. Kulüp, Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele etmektedir. İşte Bodo Glimt kadrosunda kimler var? İşte Bodo Glimt oyuncuları.

16:51 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bodo Glimt nere hangi ülke takımı?

Bodo Glimt nere hangi ülke takımı?

, son yıllarda Norveç futbolunda önemli bir çıkış göstermiştir. 1916 yılında kurulan takımın takma adı: Glimt'dir. Bodø / Glimt, Kuzey Norveç Kupasını dokuz kez, Norveç Kupasını iki kez kazanmış, ve 1977, 1993 ve 2003 yılında Norveç ligini ikinci sırada tamamlamıştır. Kulübün destekçileri "Den Gule Horde" (Sarı Horde için Norveç) olarak bilinir.

BODO GLİMT BAŞARILARI

En önemli başarısı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 sezonunda çeyrek final oynamasıdır. O sezon Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turunda eşleştiği Legia Varşova takımına elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Sırasıyla Valur, FC Prishtina ve Zalgiris Vilnius takımlarını eleyerek gruplara katıldı. Gruplarda Roma, CSKA Sofya ve Zorya Luhansk ile eşleşti. Grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile yenilgisiz olarak 2. sırada bitirerek üst tura çıktı. Evinde oynadığı 3 maçıda kazanan Bodo Glimt özellikle Roma karşısında kazandığı 6-1 skoru ile tüm dikkatleri üstüne çekti. Sonraki turlarda Celtic ve AZ Alkmaar'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde o sezonun şampiyonu olan olan Roma'ya elenerek turnuvaya veda etti.

2022-23 sezonunda ligi şampiyon bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Sırasıyla KÍ Klaksvík, Linfield ve Žalgiris takımlarını eleyerek play-off turuna yükseldi. Play-off turunda eşleştiği Dinamo Zagreb takımına elenerek yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam etti. Gruplarda Arsenal, PSV Eindhoven ve Zürih takımları ile eşleşti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uefa Avrupa Ligi grublarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamladı. Topladığı 4 puan ile grubu 3. sırada bitirerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Konferans Ligi'nde eşleştiği Lech Poznań'a elenerek Avrupa Kupalarına veda etti. 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'nde Bohemians 1905, Pyunik ve Sepsi OSK takımlarını eleyerek gruplara kaldı.

BODO GLİMT OYUNCU KADROSU

  1. Julian Faye Lund
  2. Marius Lode
  3. Omar Elabdellaoui
  4. Odin Bjørtuft
  5. Brice Wembangomo
  6. Isak Amundsen
  7. Amahl Pellegrino
  8. Albert Grønbæk
  9. Daniel Bassi
  10. Runar Espejord
  11. Nikita Haikin
  12. Ulrik Saltnes
  13. Fredrik André Bjørkan
  14. Morten Konradsen
  15. Brede Moe
  16. Sondre Brunstad Fet
  17. Fredrik Sjøvold
  18. Petter Nosakhere Dahl
  19. Tobias Fjeld Gulliksen
  20. Sondre Sørli
  21. Oscar Kapskarmo
  22. Faris Moumbagna
  23. Adam Sørensen
  24. Ask Tjærandsen-Skau
  25. Magnus Brøndbo
  26. Isak Sjong
  27. Stian Kristiansen
  28. Patrick Berg (captain)
  29. Nino Žugelj
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39 dakika önce
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