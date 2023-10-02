Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçtan 5-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Juventus, Serie A'nın 7. haftasında konuk olduğu Atalanta ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Atletico Madrid, La Liga'da 2-0 geriye düştüğü maçta Cadiz'i 3-2 yendi ve üst üste 3. lig galibiyetini aldı. Real Betis, La Liga'nın 8. haftasında konuk ettiği Valencia'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 2 Ekim 2023 Pazartesi Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.