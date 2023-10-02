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Bugün kimin maçı var? 2 Ekim 2023 Pazartesi maç programı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 4-0’lık farklı skorla galip ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında (Serie A) Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 Ekim 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:58 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçtan 5-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Juventus, Serie A'nın 7. haftasında konuk olduğu Atalanta ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Atletico Madrid, La Liga'da 2-0 geriye düştüğü maçta Cadiz'i 3-2 yendi ve üst üste 3. lig galibiyetini aldı. Real Betis, La Liga'nın 8. haftasında konuk ettiği Valencia'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 2 Ekim 2023 Pazartesi Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (2 Ekim 2023 Pazartesi kimin maçı var?

  1. 14:00 Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  2. 14:30 Samgurali - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  3. 15:00 AGMK - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart HD
  4. 17:00 Telavi - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  5. 17:00 Al Sharjah - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
  6. 19:00 Sepahan FC - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  7. 19:00 Nasaf Qarshi - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  8. 19:30 Sassuolo - Monza İtalya Serie A S Sport Plus S Sport
  9. 19:30 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
  10. 20:00 Kayserispor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  11. 20:00 Göztepe - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  12. 21:00 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  13. 21:00 Al Duhail - Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  14. 21:45 Fiorentina - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
  15. 21:45 Ajaccio - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  16. 22:00 Fulham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  17. 22:00 Las Palmas - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
  18. 22:00 Espanyol - Ferrol İspanya La Liga 2 S Sport Plus

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