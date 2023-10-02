Bugün kimin maçı var?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçtan 5-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Juventus, Serie A'nın 7. haftasında konuk olduğu Atalanta ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Atletico Madrid, La Liga'da 2-0 geriye düştüğü maçta Cadiz'i 3-2 yendi ve üst üste 3. lig galibiyetini aldı. Real Betis, La Liga'nın 8. haftasında konuk ettiği Valencia'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 2 Ekim 2023 Pazartesi Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (2 Ekim 2023 Pazartesi kimin maçı var?
- 14:00 Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 14:30 Samgurali - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 15:00 AGMK - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart HD
- 17:00 Telavi - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:00 Al Sharjah - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 19:00 Sepahan FC - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 19:00 Nasaf Qarshi - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 19:30 Sassuolo - Monza İtalya Serie A S Sport Plus S Sport
- 19:30 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 20:00 Kayserispor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Göztepe - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 21:00 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 21:00 Al Duhail - Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 21:45 Fiorentina - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 21:45 Ajaccio - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 22:00 Fulham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Las Palmas - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
- 22:00 Espanyol - Ferrol İspanya La Liga 2 S Sport Plus