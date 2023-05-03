Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. İngiltere Premier Lig takımları, hem hafta içi hem hafta sonu sahaya çıktı. Ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal, hafta içi konuk olduğu Manchester City karşısında ise sahadan puansız ayrıldı.

Arsenal'ı 4-1 mağlup eden son 2 yılın şampiyonu Manchester City, hafta sonu da Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve art arda 8. galibiyetini aldı. Newcastle United, deplasmanda Everton'ı 4-1, seyircisi önünde de Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Hafta içi konuk olduğu Tottenham ile 2-2 berabere kalan Manchester United ise hafta sonu sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi. İspanyol kulüpleri de haftayı 2 karşılaşmayla tamamladı. Hem lider Barcelona hem de 2. sıradaki Real Madrid, iki maçtan 3 puan çıkarabildi.

Rayo Vallecano deplasmanından 2-1 mağlup dönen Katalan ekibi, sahasında Real Betis'i 4-0 yendi. Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildikten dört gün sonra evinde oynadığı Almeria mücadelesini 4-2 kazandı. Ligin zirvesindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı Hertha Berlin müsabakasını 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Lider PSG, 20. dakikada 10 kişi kaldığı Lorient'a sahasında 3-1 yenildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

Bugün kimin maçı var? (3 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)

07:50 Kumamoto - Kusatsu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV 08:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka Japonya J.League Bilyoner TV 08:00 Kyoto - Kawasaki Frontale Japonya J.League Bilyoner TV 10:00 Tochigi - Kanazawa Japonya J2 Ligi Bilyoner TV 11:00 Verdy - Iwata Japonya J2 Ligi Bilyoner TV 12:00 Amedspor - Galatasaray Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV 15:00 Orduspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Altaş TV Ordu 15:00 Altınordu - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi 3'üncülük Maçı Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO 15:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV 18:00 Galatasaray - M.Başakşehir TFF Elit U19 Ligi Final GS TVSmart Spor 2Spor Smart 2 18:30 Radomlje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 19:00 Atalanta - Spezia İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV 19:00 Juventus - Lecce İtalya Serie A CBC Sport S Sport Plus Bilyoner TV 19:00 Salernitana - Fiorentina İtalya Serie A Bilyoner TV 19:00 Sampdoria - Torino İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV 19:00 Bryne - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00 Hodd - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00 Jerv - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00 Molde - Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 20:00 Elfsborg - Halmstads İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 20:00 Hacken - Djurgarden İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 20:00 Aris - Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 20:00 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 20:30 Valencia - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV 20:30 Sivasspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 21:15 ND Gorica - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 21:30 St.Gilloise - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV 21:45 Stuttgart - Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube 22:00 Liverpool - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 22:00 Manchester City - West Ham İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3 22:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV 22:00 Milan - Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV 22:00 Lazio - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV 22:00 Monza - Roma İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV 22:00 Verona - Inter İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 23:00 Atletico Madrid - Cadiz İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV 23:00 Getafe - Celta Vigo İspanya La Liga Bilyoner TV







