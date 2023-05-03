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Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Serie A'da Inter'in konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yenmesiyle şampiyonluğunu ilan etme ihtimali oluşan Napoli, evinde Salernitana ile 1-1 berabere kalınca kutlamalar ertelendi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında, deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 mağlup olan Real Madrid, şampiyonluk yarışından koptu. Arsenal'ı 4-1 mağlup eden son 2 yılın şampiyonu Manchester City, hafta sonu da Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve art arda 8. galibiyetini aldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

09:49 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. İngiltere Premier Lig takımları, hem hafta içi hem hafta sonu sahaya çıktı. Ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal, hafta içi konuk olduğu Manchester City karşısında ise sahadan puansız ayrıldı.

Arsenal'ı 4-1 mağlup eden son 2 yılın şampiyonu Manchester City, hafta sonu da Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve art arda 8. galibiyetini aldı. Newcastle United, deplasmanda Everton'ı 4-1, seyircisi önünde de Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Hafta içi konuk olduğu Tottenham ile 2-2 berabere kalan Manchester United ise hafta sonu sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi. İspanyol kulüpleri de haftayı 2 karşılaşmayla tamamladı. Hem lider Barcelona hem de 2. sıradaki Real Madrid, iki maçtan 3 puan çıkarabildi.

Rayo Vallecano deplasmanından 2-1 mağlup dönen Katalan ekibi, sahasında Real Betis'i 4-0 yendi. Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildikten dört gün sonra evinde oynadığı Almeria mücadelesini 4-2 kazandı. Ligin zirvesindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı Hertha Berlin müsabakasını 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Lider PSG, 20. dakikada 10 kişi kaldığı Lorient'a sahasında 3-1 yenildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

Bugün kimin maçı var? (3 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 07:50 Kumamoto - Kusatsu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  2. 08:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka Japonya J.League Bilyoner TV
  3. 08:00 Kyoto - Kawasaki Frontale Japonya J.League Bilyoner TV
  4. 10:00 Tochigi - Kanazawa Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  5. 11:00 Verdy - Iwata Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  6. 12:00 Amedspor - Galatasaray Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
  7. 15:00 Orduspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
  8. 15:00 Altınordu - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi 3'üncülük Maçı Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO
  9. 15:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
  10. 18:00 Galatasaray - M.Başakşehir TFF Elit U19 Ligi Final GS TVSmart Spor 2Spor Smart 2
  11. 18:30 Radomlje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  12. 19:00 Atalanta - Spezia İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  13. 19:00 Juventus - Lecce İtalya Serie A CBC Sport S Sport Plus Bilyoner TV
  14. 19:00 Salernitana - Fiorentina İtalya Serie A Bilyoner TV
  15. 19:00 Sampdoria - Torino İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  16. 19:00 Bryne - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  17. 19:00 Hodd - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  18. 19:00 Jerv - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  19. 19:00 Molde - Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  20. 20:00 Elfsborg - Halmstads İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  21. 20:00 Hacken - Djurgarden İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  22. 20:00 Aris - Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
  23. 20:00 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
  24. 20:30 Valencia - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  25. 20:30 Sivasspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  26. 21:15 ND Gorica - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  27. 21:30 St.Gilloise - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
  28. 21:45 Stuttgart - Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube
  29. 22:00 Liverpool - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  30. 22:00 Manchester City - West Ham İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
  31. 22:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  32. 22:00 Milan - Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  33. 22:00 Lazio - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  34. 22:00 Monza - Roma İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  35. 22:00 Verona - Inter İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  36. 23:00 Atletico Madrid - Cadiz İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  37. 23:00 Getafe - Celta Vigo İspanya La Liga Bilyoner TV


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