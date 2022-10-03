Burun tıkanıklığı nasıl açılır?

Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla birlikte yaşanan burun tıkanıklığı rahatsız edici bir durumdur. Basit tıkanıklıklar genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden geçerken bazı burun tıkanıklıkları, uzun süreli (kronik) olarak devam edebileceği için bilinçli olunması önerilir.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun içerisindeki hava yolları ile sinüslerin inflame (iltihaplı) hale gelmesi rinosinüzit olarak isimlendirilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın gelişmesine neden olabilecek çeşitli durumlar mevcuttur:

Enfeksiyöz rinosinüzit: Grip etkeni gibi çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalara bağlı olarak rinosinüzit gelişimini ifade eder.

Alerjik rinosinüzit: Alerjen özellikteki bir dış etken veya çeşitli çevresel faktörlerden kaynaklanan burun içi hava yolları ve sinüs iltihabı.

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Mevsimsel alerjik rinosinüzit: Genellikle yılın bir döneminde ağaç, otsu bitki ya da diğer çeşitli polen türlerinden kaynaklanabilen özellikle mevsim geçişlerinde belirginleşen rinosinüzit atakları ile karakterize rahatsızlık.

Perennial alerjik rinosinüzit: Yılın her döneminde çevrede mevcut olan çeşitli alerjenlere bağlı gelen rinosinüzit durumu.

Alerjik olmayan rinosinüzit: Sigara dumanı, çeşitli kimyasallar veya hava kirliliği gibi nedenlerle meydana gelen alerjik kökenli olmayan rinosinüzit gelişimi.

Bu durumlar dışında burun tıkanıklığı mevcut olan bazı olgularda bu durumun nedeni, zararlı mikroorganizma veya alerjenlerden farklı olarak vücut pozisyonu, sinüs içi yapıların anatomik özellikleri veya burun ve sinüs içi mukus salgısının üretimi ile ilgili problemler de tespit edilebileceği için dikkatli olunmalıdır.

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Bebek ve küçük yaş gruplarında burun tıkanıklığı olan hastalar henüz ağızdan nefes alıp vermeye adapte olamayabilir. Bu hasta grubunda burun tıkanıklığı özellikle uyku ve beslenme ile ilgili çeşitli problemlerin tetiklenmesine neden olabilir.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?

Tıkalı burnun açılması adına yapılacak şey; havaya nem katacak nemlendiricilerin kullanılması, iltihaplı burun yollarının ve mukusun parçalanmasına katkı sağlayacaktır. Ancak astım bulunuyorsa, nemlendirici kullanmadan önce hekime danışmak gerekir. Bunun yanı sıra tıkalı burnun açılması için;

- Zencefil çayı tüketilmelidir.

- Uyurken yastığın yüksek olması önemlidir.

- Sıcak banyo yapıp, bronşlar ve vücut gevşetilebilir.

- Sıcak su ve mentol ile burnun bronşları açılabilir.

- Tuzlu su, burnun tıkanmasına iyi gelen en iyi yöntemdir.

- Baharat tüketilebilir.

- Bol sıvı tüketilmelidir.