15 Temmuz’un aynısı

Devlet Bahçeli.

MHP lideri Bahçeli, Venezuela’da yaşananları 15 Temmuz’a benzetti. Bahçeli, “2016’da FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Marmaris’te bulunurken sergilenen girişimdeki yöntemle, Maduro’yu hedef alan yöntem aynıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’da yaşananların 15 Temmuz’da yaşananlarla aynı olduğunu söyledi. CNN Türk televizyonuna açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır.”



