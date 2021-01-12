Dünya 20 Ocakta terör tehdidi
AMERİKA

​20 Ocak’ta terör tehdidi ​

20 Ocak’ta terör tehdidi

Biden’in 20 Ocak’taki yemin törenini hedef alan aşırı sağcılar, “Tanrı’nın zırhını kuşanın” “(Washington) DC’de panik” mesajları paylaşıyor. Pentagon 20 Ocak’ta muhtemel terör tehditlerini de soruşturuyor. FBI’ın ise ABD’nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protestolar planlandığına dair istihbarat aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FBI, silahlı grupların sokağa döküleceğine dair uyarıda bulundu.
FBI, silahlı grupların sokağa döküleceğine dair uyarıda bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 20 Ocak’ta 50 eyalette birden silahlı protestolar düzenleneceğine dair bir bülten yayımladı. ABC News’in ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre, ülkede Biden’ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor. Bültende, “10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington’daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak.” ifadesine yer verildi.

Çete savaşları kapıda
DÜNYA
Çete savaşları kapıda

WASHINGTON’DA ALARM

  • Öte yandan geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent Washington’da 20 Ocak’taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte 20 Ocak’ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, “Halka, Biden’ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz.” dedi.
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