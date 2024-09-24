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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici

16:1024/09/2024, Salı
AA
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin, "(BM) Güvenlik Konseyi rolünü oynamalı. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne savaşa giden yolu durdurma çağrısı yaptı.


Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici. Son rakamlara göre 500'den fazla can kaybı var ve kurbanlar arasında 50 çocuk var." ifadelerini kullandı.


BM 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Borrell, "Güvenlik Konseyi rolünü oynamalı. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki tarafın da derhal ateşkes uygulaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.


Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusuna "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini bildirmişti.



#israil
#Lübnan
#AB

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