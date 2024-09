AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici

Türkiye’nin uluslararası dünyada tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak katma değer odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York’un dünyaca ünlü Times Meydanı’ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajları yayımladı.