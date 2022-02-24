ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden G7 toplantısının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bu planlı bir saldırı. Size bunu her gün anlattık. Neler yapmak istediğini biliyorduk. Haftalar boyunca onu uyardık ama dinlemedi. Bu savaşı Putin istedi. Sonuçlarına da katlanacaklar.

Rusya'ya yönelik güçlü yaptırımlar uygulayacağız. Ordunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın Dolar, Euro ve Yen'le işlem yapmasını engelleyeceğiz, 5 büyük bankaya yaptırım uygulayacağız.

Rusya borsası ve para birimi bugün çakıldı. Rusya’nın en büyük bankasını kestik. Küresel ekonominin bir parçası olmalarını engelleyeceğiz.

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Varlıkları toplamda 1 trilyon dolara kadar ulaşan Rus bankalarına yaptırım uyguluyoruz.

Uzay çalışmalarını ve teknoloji girişimlerini de engelleyeceğiz.

NATO topraklarının her karışını savunacağız. İttifak 5. madde çerçevesinde taahhütlerine sadıktır.

Rusya'nın siber saldırılarına yanıt vermeye hazırız.