Dünya ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu Rusyanın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz
AMERİKA

ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz

ABD Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusyanın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz
Son dakika

ABD Başkanı Joe Biden G7 toplantısının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bu planlı bir saldırı. Size bunu her gün anlattık. Neler yapmak istediğini biliyorduk. Haftalar boyunca onu uyardık ama dinlemedi. Bu savaşı Putin istedi. Sonuçlarına da katlanacaklar.

Rusya'ya yönelik güçlü yaptırımlar uygulayacağız. Ordunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın Dolar, Euro ve Yen'le işlem yapmasını engelleyeceğiz, 5 büyük bankaya yaptırım uygulayacağız.

Rusya borsası ve para birimi bugün çakıldı. Rusya’nın en büyük bankasını kestik. Küresel ekonominin bir parçası olmalarını engelleyeceğiz.

Varlıkları toplamda 1 trilyon dolara kadar ulaşan Rus bankalarına yaptırım uyguluyoruz.

Uzay çalışmalarını ve teknoloji girişimlerini de engelleyeceğiz.

NATO topraklarının her karışını savunacağız. İttifak 5. madde çerçevesinde taahhütlerine sadıktır.

Rusya'nın siber saldırılarına yanıt vermeye hazırız.
Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

'Bu adımı atmaya bizi zorladılar'

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

Ailemi oradan<br>almaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.