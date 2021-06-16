Dünya ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçrenin Cenevre kentinde başladı
AVRUPA

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçrenin Cenevre kentinde başladı
Putin ve Biden.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

4-5 SAAT SÜRECEK

Söz konusu görüşme, Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Rusya lideri Putin ile gerçekleştirileceği ilk yüz yüze görüşme olacak. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Kremlin’e göre iki lider, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmenin yollarını, stratejik istikrar konularını ve uluslararası gündemdeki korona virüsle mücadelede iş birliğini ve çatışma bölgelerini içeren acil konuları masaya yatıracak.

AYRI AYRI AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Villa La Grange’de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmayacak, ancak iki lider ayrı ayrı kameraların karşısına geçecek.


Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevre’de
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevre’de
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