ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
4-5 SAAT SÜRECEK
Söz konusu görüşme, Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Rusya lideri Putin ile gerçekleştirileceği ilk yüz yüze görüşme olacak. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Kremlin’e göre iki lider, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmenin yollarını, stratejik istikrar konularını ve uluslararası gündemdeki korona virüsle mücadelede iş birliğini ve çatışma bölgelerini içeren acil konuları masaya yatıracak.
AYRI AYRI AÇIKLAMA YAPACAKLAR
Villa La Grange’de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmayacak, ancak iki lider ayrı ayrı kameraların karşısına geçecek.