ABD Başkanı Joe Biden'dan Rus işgali açıklaması: Ukrayna için bu kez tarih verdi

Rusya ile Ukrayna'nın arasında yakın zamanda çıkması beklenen savaş, büyük bir gerilimi de beraberinde getiriyor. Rusya'ya sükûnet çağrıları yapan ve Ukrayna'ya olan askeri desteğini her geçen gün artıran NATO ve ABD güçleri, olası bir savaşa karşı da hazır durumda. Konuyla ilgili ikili görüşmeler devam ederken kritik bir görüşme de ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşti.

RUSYA'NIN İŞGALİNDE TARİH VERİLDİ

Biden, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus işgali durumunda ABD'nin ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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"MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Rusya'nın beklenen işgaline ilişkin de net tarih verdiği belirtildi. Buna göre Rus ordusunun, şubat ayı içinde Ukrayna'yı işgal etmesinin neredeyse kesin olduğunu belirten Biden'ın, bu tarih konusunda aylardır art arda uyarılarda bulunduğunu da söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya olan yardım ve desteğinin devam edeceği belirtilirken, ülkenin Ruslara karşı bir hamleye tamamen hazır olduğunun da altı çizildi.

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ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığına işaret eden Biden, ABD'nin Rusya'nın askeri yığınağı sonucu Ukrayna ekonomisini desteklemek için makroekonomik destek yolları aradığını belirtti.

Biden görüşmede, büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğinin açık ve tam faaliyette olduğunu vurguladı.

BİR DİĞER AÇIKLAMA ZELENSKIY'DEN GELDİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı." ifadelerini kullandı.