Dünya ABD eski Başkanı Bush Muz cumhuriyeti değiliz
AMERİKA

ABD eski Başkanı Bush: Muz cumhuriyeti değiliz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrası ortalık karıştı. Trump destekçileri ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasını bastı. Ortalığın yangın yerine döndüğü olaylarda silahlar ateşlendi, 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği olaylara tepkiler art arda geliyor. Son olarak ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasını "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek yorumladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'nin eski Başkanı George W. Bush
ABD'nin eski Başkanı George W. Bush

Seçim sonuçlarını kabullenmeyen ve daha önce yaptığı açıklamalarla da mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Donald Trump, dün ABD Kongresi’nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı sırada bir miting düzenledi. 2020’nin son günlerinde yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve bizzat “Savaşmadan görevi bırakmayacağım” ifadesini kullanan Trump’ın isteği oldu. Aylardır seçimlere hile ve fesat karıştığını söyleyen Trump’ı dinleyen destekçileri, Kongre binasını bastı.

  • ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre'yi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

AK Parti'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Hukuku tanımayan eylemler meşru değildir
GÜNDEM
AK Parti'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Hukuku tanımayan eylemler meşru değildir

"Kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü"

Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Laura ile birlikte, devletimizin kalbinde yaşanan bu kargaşayı dehşete düşmüş bir şekilde takip ediyoruz. Bu, çok rahatsız edici ve çok üzücü bir durum. Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Seçimden bu yana bazı siyasi liderlerin pervasız davranışları ve bugün kurumlarımıza, geleneklerimize ve kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü. Kongre binasına yapılan bu şiddet dolu saldırı ve Kongre'nin anayasa çerçevesinde yaptığı toplantının kesintiye uğratılması, tutkuları yanlışlar ve sahte umutlarla ateşlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
OYNAT 00:23
Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı.

"İtibarımıza zarar verir"

Bu başkaldırı, ulusumuza ve itibarına çok ciddi hasar verebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukukun üstünlüğünü savunmak her vatansever vatandaşın sorumluluğudur. Seçim sonuçlarından hayal kırıklığı duyanlara: Ülkemiz, bugünün siyasi gelişmelerinden çok daha önemlidir. Halk tarafından seçilen yetkililerin görevlerini yerine getirmelerine ve bizi barış ile güvenlik içerisinde temsil etmelerine izin verilmelidir."

Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
OYNAT 00:56
Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi.


Amerika'da neler oluyor?
DÜNYA
Amerika'da neler oluyor?

Trump'a 24 saatlik engelleme!
DÜNYA
Trump'a 24 saatlik engelleme!

ABD’de bomba alarmı: Kongre binası yakınında iki adet bulundu
DÜNYA
ABD’de bomba alarmı: Kongre binası yakınında iki adet bulundu
Abone Ol Google News
Fiyatını duyan göbek attı

Fiyatını duyan göbek attı

Antalya'da yüzler gülüyor, fiyatlardaki artış üreticiyi sevindirdi.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
CNNin ayarı bozuldu: Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.