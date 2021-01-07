ABD eski Başkanı Bush: Muz cumhuriyeti değiliz

Seçim sonuçlarını kabullenmeyen ve daha önce yaptığı açıklamalarla da mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Donald Trump, dün ABD Kongresi’nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı sırada bir miting düzenledi. 2020’nin son günlerinde yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve bizzat “Savaşmadan görevi bırakmayacağım” ifadesini kullanan Trump’ın isteği oldu. Aylardır seçimlere hile ve fesat karıştığını söyleyen Trump’ı dinleyen destekçileri, Kongre binasını bastı.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre'yi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

GÜNDEM AK Parti'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Hukuku tanımayan eylemler meşru değildir

"Kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü"

Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Laura ile birlikte, devletimizin kalbinde yaşanan bu kargaşayı dehşete düşmüş bir şekilde takip ediyoruz. Bu, çok rahatsız edici ve çok üzücü bir durum. Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Seçimden bu yana bazı siyasi liderlerin pervasız davranışları ve bugün kurumlarımıza, geleneklerimize ve kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü. Kongre binasına yapılan bu şiddet dolu saldırı ve Kongre'nin anayasa çerçevesinde yaptığı toplantının kesintiye uğratılması, tutkuları yanlışlar ve sahte umutlarla ateşlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

REKLAM

OYNAT 00:23 Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İtibarımıza zarar verir"

Bu başkaldırı, ulusumuza ve itibarına çok ciddi hasar verebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukukun üstünlüğünü savunmak her vatansever vatandaşın sorumluluğudur. Seçim sonuçlarından hayal kırıklığı duyanlara: Ülkemiz, bugünün siyasi gelişmelerinden çok daha önemlidir. Halk tarafından seçilen yetkililerin görevlerini yerine getirmelerine ve bizi barış ile güvenlik içerisinde temsil etmelerine izin verilmelidir."

OYNAT 00:56 Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Amerika'da neler oluyor?

DÜNYA Trump'a 24 saatlik engelleme!