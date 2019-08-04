Dünya ABD yeni füze deneyecek
AMERİKA

ABD yeni füze deneyecek

Orta Menzilli Füze Anlaşması’nın resmen sona ermesi sonrası ABD, silahlanma yarışını başlatacak bir adım attı. ABD Savunma Bakanlığı, yeni füze denemelerine başlayacağını açıkladı. Savunma Bakanı Esper de önümüzdeki dönemlerde Asya’ya orta menzilli balistik füze yerleştirilebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladı. (ARŞİV)
ABD yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladı. (ARŞİV)

ABD’den, Orta Menzilli Füze Anlaşması’nın (INF) resmi olarak bitmesi sonrası silahlanma savaşının artacağına yönelik endişeleri haklı çıkartacak bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığı bildirildi.

GÜDÜMLÜ FÜZE DENEYECEK

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Amerikan ordusunun nükleer olmayan füze sistemleri için çalışmalar yaptığını söyledi. Yetkili, Amerikan ordusunun söz konusu füze sistemlerini geliştirmesinin ana amacının özellikle Avrupa’da Rusya ile mücadele edebilmek olduğunu dile getirdi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de, Pentagon’un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım ayında da orta menzilli balistik füze denemesi yapmayı planladığı kaydedildi.

PENTAGON’DAN TAM GÜÇ

Mark Esper

Savunma Bakanı Mark Esper ise, Pentagon Sözcülüğü kanalı ile yaptığı yazılı açıklamada, “Artık çekildik. Savunma Bakanlığı yerden fırlatılan konvansiyonel füzelerin üretimine tam güç verecektir” dedi. Açıklamada anlaşmanın bozulmasından Rusya’nın sorumlu olduğu iddialarını tekrarlayan Esper, NATO’nun da duruşunun kesin ve açık olduğunu belirterek, “Rusya anlaşmayı ihlal etti. ABD etmedi” dedi.

ASYA’YA YERLEŞTİRECEK!

Öte yandan Esper, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Asya’ya orta menzilli füze yerleştirmekten yana olduğunu söyledi. Bu tür füzelerin Asya’ya yerleştirilme ihtimalinin soran gazeteciye Esper, “Evet, bunu yapmak istiyorum” yanıtını verdi. Esper, bunun ne zaman olabileceği sorusunu ise, “Ben aylar içinde gerçekleşmesini tercih ederdim ama bu şeyler beklediğinizden daha uzun zaman alıyor” şeklinde yanıtladı.

REKLAM

TRUMP ALTERNATİF ANLAŞMA İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise, INF’ye alternatif olarak yeni bir anlaşma hazırlanması ve buna Rusya’nın yanı sıra Çin’in de dahil olması gerektiğini söyledi. Trump, Rusya ve Çin’le konuyu konuştuğunu ve iki ülkenin de “çok çok istekli” olduğunu söyledi. Trump, nükleer silahlanma yarışının nasıl engelleneceği sorusuna ise Rusya ile bir nükleer anlaşma üzerine görüştüklerini söyleyerek yanıt verdi ve “Onlar bazı nükleer silahlarını yok etsin, biz de yok edelim” dedi. Trump bu tür bir anlaşmaya bir noktada Çin’i dahil etmek zorunda olduklarını, bir anlaşmaya varmalarının “dünya için müthiş bir şey olacağını” söyledi.

  • Silahlanma yarışını başlatacak adım
  • ABD yönetimi, Rusya’nın, 8 Aralık 1987’de imzalanan INF’yi sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.
  • Rusya’ya Skripal yaptırımı
  • ABD hükümeti, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasını devreye soktu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaptırımların İngiltere’de geçtiğimiz yıl eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi nedeniyle uygulandığının altı çizildi. Yaptırımlar kapsamında uluslararası finans kuruluşları, Rusya’ya kredi, finansal veya teknik desteklerini uzatamayacak. ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer ziraî ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Malezya liderinden öğrencilere: Türkiye’ye gidin, çalışın ve ülkemize bilgilerle dönün
DÜNYA
Malezya liderinden öğrencilere: Türkiye’ye gidin, çalışın ve ülkemize bilgilerle dönün
Ödül gibi cezalar

Ödül gibi cezalar

​Kritik birimlere sızan FETÖ'cüler ya aklanıyor ya da alt sınırdan ceza alıyor.
Türkiye’de yaşama rehberi

Türkiye’de yaşama rehberi

​Göçmenlere Türkiye'deki yazılı ve örfi kurallarla ilgili bilgi verilecek.
61 milyarlıkdev proje

61 milyarlık
dev proje

​İstanbul-İzmir Otoyolu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.
İyi Parti'den<br>MHP'ye dönüyorlar

İyi Parti'den
MHP'ye dönüyorlar

​MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri mercek altına alıyor.
Tarih ‘mezar’ oluyor

Tarih ‘mezar’ oluyor

​Yurt dışına kaçırılan mezar taşları müzayedelerde satışa sunuluyor.
Takımla vedalaşacak

Takımla vedalaşacak

​Trabzonspor, Lille Kulübü'yle her konuda anlaşma sağladı.

Teksas'ta katliam

Teksas'ta katliam

21 yaşındaki genç, AVM'de önüne geleni öldürdü.

Yürekleri dağladı

Yürekleri dağladı

Bir tabutta gelinlik, diğer tabutta sünnet kıyafeti.

Ateşi yaktı

Ateşi yaktı

​Radamel Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler.
Nehre giren<br>4 çocuk boğuldu

Nehre giren
4 çocuk boğuldu

Kur'an kursu öğrencileri serinlemek için girdiği nehirde boğuldu.
İstanbul için zenginlik<br> olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
olarak görüyorum

Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Açılış maçı <br>belli oldu

Açılış maçı
belli oldu

​Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı.
1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 ton patlayıcı ele geçirildi

​Jandarma ve MİT'ten Bab'ta DEAŞ'a operasyon.
Milli uçağa<br>F-35 füzesi

Milli uçağa
F-35 füzesi

​Sanayi Bakanı Varank kullanılacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.