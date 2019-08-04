ABD yeni füze deneyecek

ABD’den, Orta Menzilli Füze Anlaşması’nın (INF) resmi olarak bitmesi sonrası silahlanma savaşının artacağına yönelik endişeleri haklı çıkartacak bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığı bildirildi.

GÜDÜMLÜ FÜZE DENEYECEK

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Amerikan ordusunun nükleer olmayan füze sistemleri için çalışmalar yaptığını söyledi. Yetkili, Amerikan ordusunun söz konusu füze sistemlerini geliştirmesinin ana amacının özellikle Avrupa’da Rusya ile mücadele edebilmek olduğunu dile getirdi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de, Pentagon’un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım ayında da orta menzilli balistik füze denemesi yapmayı planladığı kaydedildi.

PENTAGON’DAN TAM GÜÇ

Mark Esper

Savunma Bakanı Mark Esper ise, Pentagon Sözcülüğü kanalı ile yaptığı yazılı açıklamada, “Artık çekildik. Savunma Bakanlığı yerden fırlatılan konvansiyonel füzelerin üretimine tam güç verecektir” dedi. Açıklamada anlaşmanın bozulmasından Rusya’nın sorumlu olduğu iddialarını tekrarlayan Esper, NATO’nun da duruşunun kesin ve açık olduğunu belirterek, “Rusya anlaşmayı ihlal etti. ABD etmedi” dedi.

ASYA’YA YERLEŞTİRECEK!

Öte yandan Esper, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Asya’ya orta menzilli füze yerleştirmekten yana olduğunu söyledi. Bu tür füzelerin Asya’ya yerleştirilme ihtimalinin soran gazeteciye Esper, “Evet, bunu yapmak istiyorum” yanıtını verdi. Esper, bunun ne zaman olabileceği sorusunu ise, “Ben aylar içinde gerçekleşmesini tercih ederdim ama bu şeyler beklediğinizden daha uzun zaman alıyor” şeklinde yanıtladı.

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TRUMP ALTERNATİF ANLAŞMA İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise, INF’ye alternatif olarak yeni bir anlaşma hazırlanması ve buna Rusya’nın yanı sıra Çin’in de dahil olması gerektiğini söyledi. Trump, Rusya ve Çin’le konuyu konuştuğunu ve iki ülkenin de “çok çok istekli” olduğunu söyledi. Trump, nükleer silahlanma yarışının nasıl engelleneceği sorusuna ise Rusya ile bir nükleer anlaşma üzerine görüştüklerini söyleyerek yanıt verdi ve “Onlar bazı nükleer silahlarını yok etsin, biz de yok edelim” dedi. Trump bu tür bir anlaşmaya bir noktada Çin’i dahil etmek zorunda olduklarını, bir anlaşmaya varmalarının “dünya için müthiş bir şey olacağını” söyledi.

Silahlanma yarışını başlatacak adım

ABD yönetimi, Rusya’nın, 8 Aralık 1987’de imzalanan INF’yi sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

Rusya’ya Skripal yaptırımı



ABD hükümeti, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasını devreye soktu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaptırımların İngiltere’de geçtiğimiz yıl eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi nedeniyle uygulandığının altı çizildi. Yaptırımlar kapsamında uluslararası finans kuruluşları, Rusya’ya kredi, finansal veya teknik desteklerini uzatamayacak. ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer ziraî ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını “provokasyon” olarak nitelendirdi.