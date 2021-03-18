Dünya ABD yine haddini aştı Terör örgütünün siyasi ayağına destek çıktılar
AMERİKA

ABD yine haddini aştı: Terör örgütünün siyasi ayağına destek çıktılar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz. Türk hükümetine, Anayasada yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'tan Ömer Gergerlioğlu açıklaması.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'tan Ömer Gergerlioğlu açıklaması.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Vekilliği düştü
GÜNDEM
Vekilliği düştü

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

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TBMM'den partililerle ayrılan HDP'li Gergerlioğlu'na destek mesajlarının gönderildiği Avrupa'da Alman Parlamenter Fiechtner polis zoruyla meclisten çıkarılmıştı
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TBMM'den partililerle ayrılan HDP'li Gergerlioğlu'na destek mesajlarının gönderildiği Avrupa'da Alman Parlamenter Fiechtner polis zoruyla meclisten çıkarılmıştı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında süren terör örgütü PKK propagandası dosyasının karara bağlanması ve ilgili cezanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunması sonucu vekilliği düştü. Gergerlioğlu'na destek mesajlarının geldiği Avrupa'da 24 Haziran 2020 tarihinde, Alman Parlamenter Heinrich Fiechtner üyeliğinin düşürülmesi üzerine polis ekipleri tarafından Meclis'ten çıkarılmıştı.

HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
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HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
HDP'liler ve eski HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı. TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmasının ardından, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

AK Partili Özalan vekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nu TBMM'den çıkarmak istedi
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AK Partili Özalan vekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nu TBMM'den çıkarmak istedi
AK Partili Alpay Özalan, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi. Karşılıklı sözlü sataşmalara sahne olan Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.


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