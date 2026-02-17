Yeni Şafak
ABD'de buz hokeyi maçı kana bulandı: Bir ölü dört yaralı

00:4317/02/2026, Salı
IHA
Saldırı sonrası buz pisti hızla boşaltıldı. (Foto: Arşiv)
ABD’nin Rhode Island eyaletinde bir buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Pawtucket’taki Dennis M. Lynch Arena’da yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, salon tahliye edildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD’nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Pawtucket’ta buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Dennis M Lynch Arena adlı buz pistinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, buz pisti tahliye edildi.

ABD basını, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırının iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştiğini ifade etti.



#ABD
#Silah
#Saldırı
