ABD'de buz hokeyi maçı kana bulandı: Bir ölü dört yaralı

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yer alan Pawtucket’ta buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Dennis M Lynch Arena adlı buz pistinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, buz pisti tahliye edildi.