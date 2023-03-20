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Dünya

ABD'de dev deniz yosunu tehlikesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katı genişliğindeki dev bir deniz yosunu bloğunun, Florida'daki kıyılara ve Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediği belirtildi. Bu durum da kötü kokulu ve zararlı yosun yığınlarının plajlara dökülmesi suretiyle turizm sezonunu tehlikeye atma riski taşıyor.

11:20 . 20/03/2023 Pazartesi
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ABD'de deniz yosunu alarmı

ABD'de deniz yosunu alarmı

Spesifik bir deniz yosunu türü olan Sargassum, Atlantik Okyanusu'nda uzun süredir büyük çiçekler açıyor ve bilim insanları 2011'den beri yosunu takip ediyor.


Florida Atlantic Üniversitesi'nin Harbour Branch Oşinografi Enstitüsü'nde Araştırmacı olan Dr. Brian Lapointe, bu yılki sargassum çiçeğinin erken oluşmaya başladığını ve Aralık ile Ocak arasında iki katına çıktığını söyledi.



Ağırlığı yaklaşık olarak 20 milyon tonu bulan “Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı”, uzaydan görülebilecek büyüklükte.


Batıya doğru seyahat eden yosun bloğu, yaz boyunca Karayipler'den geçerek Meksika Körfezi'ne kadar ilerleyecek.


Lapointe, deniz yosununun Temmuz ayı civarında Florida'daki plajlarda ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.



Lapointe, "Bu, Karayip bölgesindeki turizm için gerçekten felaket bir sorun ve sahillerde birikiyor" dedi.


Meksika’daki oteller ve konaklama tesisleri her yıl denizlerdeki Sargassum’dan kurtulmak için milyonlarca dolar harcama yapıyor.


#ABD
#deniz yosunu
#tehdit
1 saat önce
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