ABD'de federal yargıç Trump'ın NYT'ye açtığı davayı reddetti: Sıkıcı ve külfetli

ABD'de federal yargıç Trump'ın NYT'ye açtığı davayı reddetti: Sıkıcı ve külfetli

21:1319/09/2025, Cuma
AA
ABD'de federal yargıç, Trump'ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık "iftira ve karalama" davasını reddetti
ABD'de federal yargıç, Trump'ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık "iftira ve karalama" davasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını öne sürerek 15 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Federal yargıç, Başkan Trump'ın yaptığı başvurunun aşırı uzun ve davayla ilgisi olmayan "sıkıcı ve külfetli" ifadelerle dolu oluğunu ifade ederek avukatlara yeniden başvurmaları için 28 gün süre verdi.

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın New York Times (NYT) gazetesine açtığı 15 milyar dolarlık
"iftira ve karalama"
davasını,
"başvurunun usule uygun olmaması"
gerekçesiyle reddetti.

Florida'da görülen davaya bakan Bölge Yargıcı Steven Merryday, Trump'ın avukatlarının yaptığı 85 sayfalık başvurusunun ilgili federal dava kurallarına uymadığını belirtti.

Trump'ın avukatlarına yeniden başvurmaları için 28 gün süre veren Yargıç Merryday, söz konusu başvurunun
"aşırı uzun"
ve davayla ilgisi olmayan
"sıkıcı ve külfetli"
ifadelerle dolu olduğunu kaydetti.
Merryday, dört sayfalık kararında,
"Bu dava, usul kurallarına uygun olarak, profesyonel ve saygın bir şekilde başlayacak, devam edecek ve sona erecektir."
ifadesini kullandı. Ayrıca yargıç, Trump'ın avukatlarının başvurusunun,
"kısa, açık ve doğrudan olgusal iddiaların beyanı"
olması gerektiğine vurgu yaptı.

Yargıç Merryday, Trump'ın 40 sayfayı geçmeyecek şekilde değiştirilmiş bir başvuru dilekçesini 28 gün içinde sunması gerektiğine karar verdi.


Trump'tan NYT'ye dava

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin
"on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını"
savunmuştu.
Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı​​​​​​​ Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump,
"Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır."
ifadelerini kullanmıştı.
Trump, New York Times’ın
"yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını"
öne sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtmişti.


