ABD'den bölgedeki gerilimi tırmandıracak karar: Orta Doğu'ya 900 ABD askeri konuşlandırılıyor

ABD askerleri (Foto: Arşiv)
Orta Doğu'ya 900 ABD askeri konuşlandırılıyor
Pentagon sözcüsü toplantıda ayrıca, Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye 900 asker ve ek hava savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu.
Bölgeye konuşlandırılacak söz konusu birimlerle birlikte Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) bataryaları, Patriot ve Avenger bataryaları ve ilgili hava savunma sistemi unsurlarının da yer alacağını kaydeden Ryder, bunların bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemeyi amaçladığını söyledi.
İki uçak gemisi ve 2 bin 'seçilmiş' asker de göndermişlerdi
ABD, iki uçak gemisini 'İsrail'e destek ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı olası saldırısını engellemek' bahanesiyle Doğu Akdeniz'de konuşlandırmıştı.
Bununla da yetinmeyen ABD ordusu, bölgeye 2 bin 'seçilmiş' askerini gönderme kararı almıştı.