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Dünya

ABD'den bölgedeki gerilimi tırmandıracak karar: Orta Doğu'ya 900 ABD askeri konuşlandırılıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye 900 asker ve ek hava savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Irak ve Suriye'de ABD'ye yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

00:04 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 00:31 - 27/10/2023 Cuma
AA
ABD askerleri (Foto: Arşiv)

ABD askerleri (Foto: Arşiv)

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar hakkındaki bir soruya Ryder,
"Size 17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 ayrı kez tek yönlü taarruz dronları ve roketlerle saldırıya uğradığını söyleyebilirim.
" dedi.
Ryder, yeni bilgiler geldikçe bu rakamları revize etmeye devam edeceklerini belirterek, saldırılarda sorumluluğu üstlenen gruplar hakkında ise
"Bu grupların İran'la bağlantılı olduğunu bildiğimizi söylemek dışında detay bilgi vermeyeceğim.
" ifadesini kullandı.

Orta Doğu'ya 900 ABD askeri konuşlandırılıyor

Pentagon sözcüsü toplantıda ayrıca, Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye 900 asker ve ek hava savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu.

Ryder,
"İlk kuvvet duruşu duyurumuzdan bu yana yaklaşık 900 askerin ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına konuşlandırıldığını veya konuşlanma sürecinde olduğunu doğrulayabilirim."
dedi.

Bölgeye konuşlandırılacak söz konusu birimlerle birlikte Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) bataryaları, Patriot ve Avenger bataryaları ve ilgili hava savunma sistemi unsurlarının da yer alacağını kaydeden Ryder, bunların bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Ryder, ayrıca ABD'nin İsrail'e
"hava savunma yeteneklerini daha da güçlendirmek"
amacıyla envanterinde bulunan iki ABD Demir Kubbe sistemini de sağlamayı planladığını belirterek, operasyonel güvenlik nedeniyle sevkiyat veya teslimat tarihi hakkında bilgi vermeyeceğini kaydetti.

İki uçak gemisi ve 2 bin 'seçilmiş' asker de göndermişlerdi

ABD, iki uçak gemisini 'İsrail'e destek ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı olası saldırısını engellemek' bahanesiyle Doğu Akdeniz'de konuşlandırmıştı.

Bununla da yetinmeyen ABD ordusu, bölgeye 2 bin 'seçilmiş' askerini gönderme kararı almıştı.



#ABD
#Pentagon
#Patrick Ryder
#Irak
#Suriye
1 gün önce
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