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Dünya ABDden Çin ve Rusyaya karşı yeni hamle "SEAL" takımları sahaya sürülecek
AMERİKA

ABD'den Çin ve Rusya'ya karşı yeni hamle: "SEAL" takımları sahaya sürülecek

ABD Donanmasına bağlı özel kuvvet birliği SEAL (Deniz, Hava Kara Takımları), Çin ve Rusya ile mücadele etmek maksadıyla yeniden yapılandırılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Deniz Özel Muharebe Komutanı Tuğamiral H. Wyman Howard, "Bizimle eşdeğer tehditlere karşı operasyon yapmak için kendimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Haber Merkezi AA
ABDden Çin ve Rusyaya karşı yeni hamle: SEAL takımları sahaya sürülecek
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Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Deniz Özel Muharebe Komutanı Tuğamiral H. Wyman Howard, ağırlıklı olarak terörle mücadele operasyonlarında kullanılan SEAL takımlarının bundan sonra başta Çin ve Rusya'ya karşı olmak üzere küresel güç rekabetinde daha karmaşık ve ölümcül operasyonlara hazırlamak üzere yeniden yapılandırılacağını söyledi.

"Tehditlere karşı operasyon yapmak için kendimizi geliştirmeliyiz"

Howard, SEAL takım adedinin yüzde 30 azaltılacağını ancak takımlardaki asker sayısının artırılacağını belirtti.

Takımların uzunca bir süre terörle mücadele operasyonlarında kabiliyetlerini geliştirdiğini ifade eden ABD'li amiral, "Bunların çoğu (büyük güç rekabetine) transfer edilebilir kabiliyetler ama şu anda bizimle eşdeğer tehditlere karşı operasyon yapmak için kendimizi geliştirmeliyiz. Kabiliyetlerimizdeki boşlukları anlamak ve bu tehditlere karşı nasıl ayakta kalacağımızı anlamak için kendimizi zorluyoruz." diye konuştu.

İsimleri Orta Doğu'da birçok skandala karışmıştı

Howard, SEAL takımlarını büyüterek bu takımların siber, elektronik harp ve insansız araçları eş zamanlı olarak kullanabilecek bir kabiliyete eriştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Adları özellikle de Orta Doğu'da birçok skandal insan hakları ihlallerine karışan bu takımların aynı zamanda daha kapsamlı bir taramadan geçirileceğini anlatan Tuğamiral Howard, SEAL takımlarının sayısını azaltarak daha az komutanla daha kontrol edilebilir bir SEAL gücü elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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