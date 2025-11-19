ABD’den Ukrayna'ya yeni savunma desteği

Açıklamada, satış paketinin Ukrayna'nın M901 fırlatıcılarının M903 konfigürasyonuna yükseltilmesi, yer destek teçhizatı için belirlenmiş yedek yük listeleri, yedek parçaları, eğitim faaliyetleri ile lojistik destek unsurlarını içerdiği belirtildi.

Patriot sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetleri içeren paketin toplam değerinin 105 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı açıklandı.