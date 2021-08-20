Dünya ABDli alışveriş platformu Kabilde uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçilen tişörtün satışını durdurdu
AMERİKA

ABD'li alışveriş platformu Kabil'de uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçilen tişörtün satışını durdurdu

Afganistan'dan tahliye için havalanan ABD'ye ait askeri kargo uçağından düşerek hayatını kaybedenlerin tüm dünyayı sarstığı görüntülerin insanlık dışı bir şekilde ti'ye alındığı tişört tasarımları infiale neden oldu. Tepkilerin art arda geldiği tasarımlar büyük yankı uyandırırken, ABD'de internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, tişörtlerin satışını durdurdu. Bazı sitelerde ise ürünün satışı devam ediyor.

Haber Merkezi AA
ABDli alışveriş platformu Kabilde uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçilen tişörtün satışını durdurdu
Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de satışa sunuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, alışveriş sitelerinin “ölen insanlarla alay ettiğini” ve “onların acılarından faydalanmaya çalıştığını” belirterek, tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, “Kabil Atlama Kulübü 2021” (Kabul Skydiving Club Est. 2021) isimli tişörtleri “iğrenç” olarak niteledi. ETSY, tepkiler üzerine tişörtlerin internet üzerinden satışını durdurdu.

Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'
DÜNYA
Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'
  • Kullanıcılar, platformun internet sitesinde “Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor.” uyarısıyla karşılaştı.

Afganistan'dan kaçmak için ABD kargo uçağına tutunanların kendi çektikleri görüntüler ortaya çıktı
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Afganistan'dan kaçmak için ABD kargo uçağına tutunanların kendi çektikleri görüntüler ortaya çıktı
Afganistan genelinde Taliban'ın kontrolü sağlamasıyla Kabil Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluştu. Ülkeyi terk etmek isteyen birçok Afgan, ABD kargo uçağına tutundu. Havalandıktan birkaç saniye sonra insanların savrulduğu uçağa tutunanların kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ürünün satışı bazı alışveriş sitelerinde devam ediyor

Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi “TShirtAtLowPrice.com” üzerinden devam ediyor. Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı.”

New York Post’un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından “taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırıldı.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.


İki Afgan uçaktan düşerek öldü

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı. Afganların uçağa tırmandığı ve iki kişinin uçaktan düştüğü anlara ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

  • ABD Hava Kuvvetleri, uçağın iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğrulamıştı. Hayatını kaybedenler arasında genç milli futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri’nin de olduğu açıklanmıştı.
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