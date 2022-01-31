Dünya ABDli senatörler Rusya yaptırımları konusunda uzlaşmaya varmak üzere
AMERİKA

ABD'li senatörler Rusya yaptırımları konusunda uzlaşmaya varmak üzere

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Rütbeli Üye Jim Risch, Kongre’nin, Rusya’ya karşı geniş kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu söyledi. Yaptırımların içeriğine dair açıklama yapan iki senatör, Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılmasının söz konusu olabileceği ve Rusya’nın petrol üretiminin hedef alınabileceğini kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
ABDli senatörler Rusya yaptırımları konusunda uzlaşmaya varmak üzere
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Senatör Menendez ve Senatör Risch, dün sabah CNN’e yaptıkları açıklamaları komitenin kendi sitesinde yer vererek ABD Kongresi’nin Rusya’ya uygulanacak kapsamlı yaptırımları onaylamanın eşiğinde olduğunu duyurdu. Senatör Menendez, kapsamlı yaptırımları içeren iki taraflı (bipartisan) ‘2022 Ukrayna Egemenlik Yasasını Savunma’ adlı yasanın Rusya’nın ekonomisine ezici yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

RUS BANKALARI SWIFT’TEN ÇIKARTILABİLİR


ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Ukrayna’yı savunmak ve Putin’e mesaj göndermek için Kongre’nin partilerden bağımsız koalisyon olarak birleştiğini ifade ederek herhangi bir işgalin sonucunun Rusya için ‘kanlı olacağını’ vurguladı. Yasanın içerdiği yaptırımlar konusunda ise Menendez, yaptırımların daha önceki yaptırımların çok ötesinde olacağını ve eğer ABD Başkanı isterse Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarılmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

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RUS PETROL ÜRETİMİ HEDEF ALINABİLİR


Yaptırımların içeriğine dair yaptığı açıklamada ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Rütbeli Üyesi Senatör Jim Risch, Rusya’nın petrol üretimini hedef alacaklarını ve Rusya’nın ‘bir ülke maskesi altındaki benzin istasyonu’ olduğunu kaydetti.

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