Dünya ABDnin BM Temsilcisinden Rusyaya savaş uçaklarını acilen yere indir çağrısı
AMERİKA

ABD'nin BM Temsilcisinden Rusya'ya savaş uçaklarını acilen yere indir çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı. Craft, saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğin tam olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kelly Craft
Kelly Craft

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı.

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğini ileten Craft, "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekte tereddüt etmeyecektir. Gözlem noktalarına yapılan ve askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.

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İdlib'deki alçak saldırı sonrası, rejim hedeflerini tek tek imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri, stratejik noktaları da yerle bir etti. Rejimin Halep'in 13 kilomtre güneyindeki kimyasal harp tesisinin de aralarında olduğu birçok yer SİHA'lar ile nokta atışı ile vuruldu. İdlib'e yakın Khan as Subul'da rejim askerleri ve Khawārī'de bir füze rampası da SİHA'ların hedefi oldu.


"Daha kaç bebeğin donarak can vermesi gerekiyor?"

  • Kelly Craft, Suriye'nin kuzeybatısında acil, kalıcı ve doğrulanabilir bir ateşkes için çağrıda bulunarak, "Rusya'yı, savaş uçaklarını acilen yere indirmeye çağırıyoruz. Ayrıca Suriye güçlerini ve destekçisi Rusya'yı 2018'de belirlenen ateşkes sınırlarına çekilmeye davet ediyoruz." dedi.
  • Suriye'deki insani duruma da işaret eden Craft, "Sizlere tekrar soruyorum, öylece oturup olanları izleyecek miyiz? Sessiz mi kalacağız? Ya da bu insanlara yardım mı götüreceğiz? Sesimizi yükseltip 'Yeter artık' demeden önce daha kaç bebeğin donarak can vermesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
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