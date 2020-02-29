ABD'nin BM Temsilcisinden Rusya'ya savaş uçaklarını acilen yere indir çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı.

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğini ileten Craft, "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekte tereddüt etmeyecektir. Gözlem noktalarına yapılan ve askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu.

OYNAT 00:00 TSK, Suriye rejiminin kimyasal harp tesisini vurdu: İşte saniye saniye o anlar İdlib'deki alçak saldırı sonrası, rejim hedeflerini tek tek imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri, stratejik noktaları da yerle bir etti. Rejimin Halep'in 13 kilomtre güneyindeki kimyasal harp tesisinin de aralarında olduğu birçok yer SİHA'lar ile nokta atışı ile vuruldu. İdlib'e yakın Khan as Subul'da rejim askerleri ve Khawārī'de bir füze rampası da SİHA'ların hedefi oldu. BiP'te paylaş

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