ABD'nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna'ya ulaştı

Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HIMARS sistemleri, Ukrayna'ya ulaştı. Bunun için meslektaş ve dostum olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür ederim. Bu yaz Rus askerleri için sıcak olacak, bazıları için ise son olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Haziran'da Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladığını açıklamıştı. Söz konusu paket, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeriyor.

Orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS’nin, Rus ordusunu savaşta önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği ifade ediliyor.

DÜNYA Ukrayna: AB üyelik yolu Rusya ile savaştaki zaferi yakınlaştıracak

FOTOĞRAF 15 Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor. Aylardır süren savaş sayısız sivil ve askeri kayba neden oldu. Ancak en büyük kaybı ordusunun üst düzey komutanları savaşta ölen Rusya yaşadı. Ukrayna topraklarında pek çok komutanını kaybeden Rusya'ya bir darbe de Volnovakha'dan geldi. Çatışmaların yoğunlaştığı Donbas bölgesinde bir Rus komutan daha hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Yarbay Sergey Gundorov'u taşıyan helikopter Ukrayna uçaksavar füzesi tarafından vuruldu. O anlar saniye saniye görüntülendi. Ukrayna söz konusu videoyu Telegram üzerinden kamuoyu ile paylaştı.<br><br> Söz konusu saldırının Donbas'ta yer alan Volnovakha yakınlarında meydana geldiği açıklandı. Daha önce üç Cesaret Nişanı kazanan Gundorov'un içinde bulunduğu helikopterin vurulduktan sonra bir süre daha uçtuğu daha sonra ise yere çakıldığı görülüyor. <br>Aynı videoda bir başka Rus helikopterinin 'Chaff fişeği' ateşleyerek saldırıdan kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesi 51 yaşındaki Gundorov'un Putin'in Ukrayna savaşında kaybettiği 55'inci yüksek rütbeli asker olduğunu yazdı. Ukrayna aylardır süren savaşta 20 binin üzerinde Rus askerinin hayatta kaldığını iddia ediyor. Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.<br><br>Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi. Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor. Putin'i üzecek bir kayıp daha: Rus komutanın öldürüldüğü saldırı kamerada Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası on binlerce askerini kaybeden Rus ordusu yaşanan çatışmalarda üst düzey kayıplar vermeye de devam ediyor. Putin'in en güvendiği isimlerin de hayatını kaybettiği savaşta son olarak bir Rus komutanı daha taşıyan taşıyan helikopter Ukrayna uçaksavar füzesi tarafından vurularak düşürüldü. Saldırı anı kameralarca kayda da alındı. BiP'te paylaş

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