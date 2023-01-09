ABD'nin Mississippi eyaletinde nesli tükenmekte olan oluklu balina sahile vurdu

ABD'nin Mississippi Nehri ile Meksika Körfezi'nin buluştuğu noktadaki sahilde nesli tükenmekte olan cansız oluklu balina bulundu.
WLOX-TV'nin haberine göre, Mississippi'de ilk kez, Meksika Körfezi'nde ise 2002'den bu yana dördüncü kez bir oluklu balina kıyıya vurdu.
Ölen balina, kar amacı gütmeyen Deniz Memelileri Araştırmaları Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bilim insanları tarafından incelenecek.
Enstitü Müdürü Dr. Moby Solangi, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, balinanın gemi tarafından dikkatsizlik sonucu kıyıya itilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Solangi, "Hayvan, muhtemelen hastaydı ve bir gemi rotasına denk geldi." ifadesini kullandı.
Kıyıya vuran, 7 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, yaklaşık 9 metre uzunluğundaki balinanın neslinin tükenmekte olduğu, ölüm nedeninin laboratuvar sonuçlarına göre belirleneceği kaydedildi.
Oluklu balina popülasyonu avlanma nedeniyle azaldığı için bu tür, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında sınıflandırıldı ve Deniz Memelilerini Koruma Yasası kapsamında koruma altına alındı.
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Güney Amerika çölüne oyulmuş devasa figürler olan jeoglifler, 2.000 yıldan daha eskiye dayanıyor ve insanları, kedileri, yılanları, katil balinaları, kuşları ve yerli kamalidleri - lamalar, guanakolar ve alpakalar gibi hayvanları temsil ediyor.
Nazca Lines araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni tasarımların ortalama iki ila altı metre (6,56 ila 19,7 fit) uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca çizgilerinin amacı bir sır olarak kalıyor.
Araştırmayı yürüten Yamagata Üniversitesinden Profesör Masato Sakai, bu ayki bulguların daha küçük olduğunu ve yerden görülebildiğini söyledi.
Perunun zengin tarihinin ikonik kalıntıları olan figürler, başkent Limadan arabayla yaklaşık üç saat uzaklıktadır.
Araştırmacılar, 2004ten bu yana bölgede 190 figür keşfetmişti. Ancak bunların kapsadığı arazinin genişliği, doğal miras alanını inceleme ve koruma çabalarını karmaşıklaştırıyor.
Yamagata Üniversitesi, araştırmanın, hatların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacağını söyledi.
Üniversitenin Peru hükümeti ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalar, kentsel ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olan bölgenin tanımlanmasına ve korunmasına yardımcı oldu.
İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi
Peru'nun Nazca ovasında ve çevresinde keşfedilen yüzden fazla yeni tasarım, bilim adamlarının ve ziyaretçilerin onlarca yıldır ilgisini çeken gizemli sanat eserleri hakkında yeni bilgilere ışık tutabilir. Yamagata Üniversitesi'nden Perulu ve Japon araştırmacılar, hava fotoğrafları ve drone'larla iki yıl süren saha araştırmalarının ardından bu ayın başlarında Peru'nun güney Pasifik kıyısındaki UNESCO Dünya Mirası alanında 168 yeni tasarımın keşfedildiğini bildirdi.
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Edremit Körfezinde balıkçılık yapan Berat Üveyik, 6 buçuk metrelik teknesiyle Ayvalıktan Gemiyatağı mevkiisine gitti. Deniz yüzeyinde bir köpek balığının sırtının teknesine doğru yaklaştığını fark ettiğinde cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
Üveyik, köpek balığının yaklaşık 10 metre boyunda olduğunu iddia ederken, teknesinin hemen yanı başından geçip giderken çok korktuğunu söyledi. Balıkçı Üveyik, 6 buçuk metrelik balıkçı teknesinden çok daha büyük olan köpek balığının saldırıya geçmesi halinde hem teknesini alabora edebileceğini hem de kendisine çok ciddi zarar verebileceğini savundu.
Gördüğü dev deniz canlısının köpek balığı mı yoksa bir balina türü olup olmadığından emin olamadığını kaydeden Berat Üveyik, “Kısa sürelide olsa videosunu çektiğim balığın boyu ve genişliği tekneminkinden çok daha uzundu. O an için karadan yaklaşık 20-25 metre uzaklıktaydım. Denizin yükseklik seviyesi de 2-2,5 metre civarındaydı. Kaya desen kaya değil, arkadaşıma seslendiğimde bunun suyun içindeki bir dalgıç olabileceğini düşündü.
Ancak yanıma gelip, o an videosunu çekmekte olduğum deniz canlısını görünce o da çok şaşırdı. Balığın sadece kuyruğu bile içinde bulunduğumuz teknemin genişliğinden çok daha genişti. O an arkadaşımla benim korkudan elimiz ayağımız titredi. Aslında bu deniz canlısının daha çok video ve fotoğraflarını çekmek istiyordum. Ama o an korkudan bunu yapamadım” dedi.
Öte yandan, videoları izleyen Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı ise, görüntülerdeki devasa balığın bir cins köpek balığı olduğunu ancak videolardaki görüntüye bakarak bunun tür tayinin yapılabilmesinin çok zor olduğunu kaydederek, “Ancak incelemelerimize ve tahminlerimize göre balıkçı arkadaşın cep telefonuyla görüntülediği deniz canlısı bir köpek balığı. Muhtemelen bu bir tür camgöz ya da halk değimiyle Pamuk olarak isimlendirilen bir tür olduğu düşünülebilir” dedi.
Köpek balıklarının Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarındaki bölgede yoğun olarak bulunduğunu vurgulayan Turhallı, “Ama bölgemizdeki köpek balıklarının beslenme şekilleri, plankton ve küçük balıklarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden de bu balıkların herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bugüne kadar bu balıkların insanlara yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır” diye konuştu.
Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı, balıkçı Berat Üveyikin çektiği görüntülerdeki devasa balığın boyunun 10 metre olmasa da, 5-6 metre olabileceğine işaret ederek, “Vatandaşlarımız ve balıkçılarımız rahat olsunlar. Devasa gibi görünseler de bu balıklar zararlı değildir” dedi.
Balıkesir'de köpek balığı paniği
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir balıkçının denizde görüntülediği köpekbalığı paniğe sebep oldu. Ayvalıklı balıkçı Berat Üveyik, köpek balığının yaklaşık 10 metre boyunda olduğunu savunurken, o an 6 buçuk metrelik balıkçı teknesinden çok daha büyük deniz canlısının teknesinin alabora edebileceğinden endişe ettiğini belirtti.