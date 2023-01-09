ABD'nin Mississippi eyaletinde nesli tükenmekte olan oluklu balina sahile vurdu

ABD'nin Mississippi Nehri ile Meksika Körfezi'nin buluştuğu noktadaki sahilde nesli tükenmekte olan cansız oluklu balina bulundu.

WLOX-TV'nin haberine göre, Mississippi'de ilk kez, Meksika Körfezi'nde ise 2002'den bu yana dördüncü kez bir oluklu balina kıyıya vurdu.

Ölen balina, kar amacı gütmeyen Deniz Memelileri Araştırmaları Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bilim insanları tarafından incelenecek.

Enstitü Müdürü Dr. Moby Solangi, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, balinanın gemi tarafından dikkatsizlik sonucu kıyıya itilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Solangi, "Hayvan, muhtemelen hastaydı ve bir gemi rotasına denk geldi." ifadesini kullandı.

Kıyıya vuran, 7 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, yaklaşık 9 metre uzunluğundaki balinanın neslinin tükenmekte olduğu, ölüm nedeninin laboratuvar sonuçlarına göre belirleneceği kaydedildi.

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Oluklu balina popülasyonu avlanma nedeniyle azaldığı için bu tür, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında sınıflandırıldı ve Deniz Memelilerini Koruma Yasası kapsamında koruma altına alındı.

FOTOĞRAF 7 Güney Amerika çölüne oyulmuş devasa figürler olan jeoglifler, 2.000 yıldan daha eskiye dayanıyor ve insanları, kedileri, yılanları, katil balinaları, kuşları ve yerli kamalidleri - lamalar, guanakolar ve alpakalar gibi hayvanları temsil ediyor. Nazca Lines araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni tasarımların ortalama iki ila altı metre (6,56 ila 19,7 fit) uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca çizgilerinin amacı bir sır olarak kalıyor. Araştırmayı yürüten Yamagata Üniversitesinden Profesör Masato Sakai, bu ayki bulguların daha küçük olduğunu ve yerden görülebildiğini söyledi. Perunun zengin tarihinin ikonik kalıntıları olan figürler, başkent Limadan arabayla yaklaşık üç saat uzaklıktadır. Araştırmacılar, 2004ten bu yana bölgede 190 figür keşfetmişti. Ancak bunların kapsadığı arazinin genişliği, doğal miras alanını inceleme ve koruma çabalarını karmaşıklaştırıyor. Yamagata Üniversitesi, araştırmanın, hatların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacağını söyledi. Üniversitenin Peru hükümeti ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalar, kentsel ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olan bölgenin tanımlanmasına ve korunmasına yardımcı oldu. İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi Peru'nun Nazca ovasında ve çevresinde keşfedilen yüzden fazla yeni tasarım, bilim adamlarının ve ziyaretçilerin onlarca yıldır ilgisini çeken gizemli sanat eserleri hakkında yeni bilgilere ışık tutabilir. Yamagata Üniversitesi'nden Perulu ve Japon araştırmacılar, hava fotoğrafları ve drone'larla iki yıl süren saha araştırmalarının ardından bu ayın başlarında Peru'nun güney Pasifik kıyısındaki UNESCO Dünya Mirası alanında 168 yeni tasarımın keşfedildiğini bildirdi. BiP'te paylaş

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