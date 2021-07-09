Açlık virüsü çoğalıyor: Dünya genelinde her 1 dakikada 11 insan açlıktan ölüyor

Oxfam'ın "Açlık Virüsü Çoğalıyor" adlı raporunda, küresel açlık durumuna ilişkin veriler açıklandı.

Raporda, dünya genelinde her 1 dakikada 11 insanın açlıktan öldüğü ve açlığın, dakikada ortalama 7 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geride bıraktığı belirtildi.

İklim krizi ve Kovid-19 salgınının küresel gıda fiyatlarında yüzde 40'lık bir artışa neden olduğu ifade edilen raporda, bunun da insanları açlık sınırına ittiği vurgulandı.

Salgının başından bu yana küresel ölçekli askeri harcamaların 51 milyon dolar arttığı kaydedilen raporda, bu rakamın Birleşmiş Milletlerin (BM) açlıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu miktardan en az 6 kat daha fazla olduğu bildirildi.

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Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 100 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

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BM'nin açlığı önleme çabalarının "derhal ve tam olarak" finanse edilmesi gerektiğine dikkati çekilen raporda, hükümetlere "çatışma bölgelerinde insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için iş birliği yapma" çağrısında bulunuldu.

Açlık "bir savaş silahı" gibi kullanılıyor

Açlık verilerinin yüksek olmasına ilişkin Oxfam Amerika'nın Başkanı ve CEO'su Abby Maxman, "İstatistikler sarsıcı ama bu istatistikleri akılalmaz acılarla karşı karşıya kalan insanların oluşturduğunu hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya, Günay Sudan, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde insani yardımların sivillere ulaşmasının engellenerek, açlığın "bir savaş silahı" gibi kullanıldığına işaret eden Maxman, pazarları bombalanan, ekinleri ve hayvanları yok edilen insanların güvenli bir şekilde yaşamasının mümkün olmadığını belirtti.

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