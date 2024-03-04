Almanya ile Rusya arasında sızıntı krizi! Kremlin'den sert tepki: Apaçık saldırı planı

"Burada tabii ki Bundeswehr'in bunu kendi inisiyatifiyle yapıp yapmadığını öğrenmemiz gerekiyor. O zaman soru, Bundeswehr'in ne kadar yönetilebilir olduğu ve Scholz'un tüm bunları ne kadar kontrol ettiğidir ya da bunun Almanya'nın devlet politikasının bir parçası olup olmadığıdır."