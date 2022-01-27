Dünya Almanyanın yardım teklifine Ukraynada tepki yağıyor Bir dahakine yastık mı gönderecekler?
AVRUPA

Almanya'nın yardım teklifine Ukrayna'da tepki yağıyor: Bir dahakine yastık mı gönderecekler?

Almanya'nın işgalin gölgesindeki Ukrayna'ya 5 bin askeri kask gönderme teklifi tepkilere neden oldu. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, "Bu teklif bir şaka mı? Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastık mı?" dedi. Klitschko, sessiz kalmaları ve Ukrayna'ya yardım etmemeleri nedeniyle Almanya'yı 'ihanet etmekle' suçluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyanın yardım teklifine Ukraynada tepki yağıyor: Bir dahakine yastık mı gönderecekler?
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Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı 100 bin asker ve sık sık gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla bölgede savaş rüzgarları soğuk esmeye başladı. Avrupa ve ABD bürokratik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası ellerindeki diğer alternatifleri masaya koydu.

YARDIMLAR UKRAYNA'YA ULAŞMAYA BAŞLADI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğini açıklamış ve söz verdikleri askeri yardımları Kiev'e göndermişti. ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği toplam 200 milyon dolarlık ve 79 tonluk askeri yardım paketinin 3’üncü partisi dün teslim edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’ya 1 milyar 200 milyon euroluk yardım paketi hazırladıklarını açıkladı. İngiltere olası bir işgale karşı Ukrayna'ya tank savar silahı gönderirken Kanada da küçük bir askeri birliğini Kiev'e gönderdi.


Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderecek
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Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderecek

ALMANYA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Avrupa'dan Ukrayna'ya peş peşe destek mesajları gelip yardım paketleri gönderilirken Almanya'nın temkinli tavrı gözlerden kaçmıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz tehdit altındaki ülkeye silah sağlamayı reddetti.

Ukrayna cephesi, Almanya'nın sessiz kalmasını eleştirirken, uzmanlar ülkenin Rus gazına güvenmesi ve damalı askeri geçmişinin Scholz'un yardımı kısıtlama kararını etkilemiş olabileceğini düşünüyor.

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Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko
Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko

'ŞAKA MI BU, BUNDAN SONRA DA YASTIK MI GÖNDERECEKLER?

Almanya'nın son olarak savaşın gölgesindeki Ukrayna'ya yaptığı 5 bin kask teklifi ise gerilimi tırmandırdı. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, teklifi 'şaka' olarak nitelendirdi ve "Savunma bakanlığı, her an Ukrayna işgalini başlatabilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil. Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastıklar mı?" dedi.

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ALMANYA'YA İHANET SUÇLAMASI

Bu haftanın başlarında Klitschko, sessiz kalmaları ve Ukrayna'ya yardım etmemeleri nedeniyle Almanya'yı 'ihanet etmekle' suçlamıştı. Klitschko, Bild'de yazdığı yazıda 'Ukrayna'da federal hükümetin Nord Stream 2'ye bağlı kalması ve savunma silahları tedarik etmek istememesi büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullanmıştı.

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SCHOLZ'UN TAVRI KENDİ ÜLKESİNDE BİLE ŞAŞKINLIK YARATTI

Almanya sadece Ukrayna'ya yeni silahlar vermeyi reddetmekle kalmadı aynı zamanda Estonya'nın Ukrayna'ya eski Alman yapımı obüsler sağlamasını da engelledi. Scholz'un konuyla ilgili katı tutumu sadece Ukrayna'da değil, diğer NATO ülkeleri ve hatta Alman yetkililer arasında da endişelere yol açtı.

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SEBEBİ SİLAH GÖNDERMEME POLİTİKASI MI?

Bu arada Almanya, herhangi bir Rus işgalini kınamada diğer NATO ülkeleri ile birlikte duracağını söylerken, Şansölye Scholz dün sınır ötesi bir harekat durumunda Rusya tarafından ödenecek bedelin 'yüksek' olacağını iddia etti. Scholz, konuşmasında Almanya'nın uzun süredir çatışma bölgelerine silah ihraç etmeyi reddetme politikasını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Ukrayna'da halk Rusya'nın işgal girişimine karşı silahlanıyor
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Ukrayna'da halk, Rus ordusunun işgal girişiminde bulunacağına ilişkin artan haberlerin gölgesinde hazırlıklarına başladı.<br><br>
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Önemli olarak görülen endüstrilerde çalışanlar için askeri eğitimlere başlandı.<br><br>
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\"UKRAYNA'NIN SORUNLARI ÇOCUKLARIMA MİRAS KALMASIN\"<br><br>Üç çocuk sahibi Ukraynalı kadın da işgal girişimine karşı silahlananlar arasında bulunuyor.<br><br>
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Silahıyla poz veren pazarlama araştırmacısı Mariana Zhaglo, ülkesini savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olduğunu belirterek, \"Bir anne olarak, çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını veya bu tehditlerin onlara geçmesini istemiyorum.\" dedi.<br><br>
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\"HAYATIMDA HİÇ AVLANMADIM\"<br><br>The Times'a konuşan Zhaglo, çatışma durumunun yaşanması halinde Kiev için savaşacaklarını söyledi.<br><br>
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52 yaşındaki Zhaglo, \"Atışa başlamak gerekiyorsa başlayacağım. Hayatımda hiç avlanmadım. Bu silahı, en iyi tüfek hakkında tartışan bazı askerleri dinledikten sonra aldım.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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Ukrayna'da halk Rusya'nın işgal girişimine karşı silahlanıyor
İşgal söylentileri karşısında hazırlıklara başlayan Ukrayna halkı, atış eğitimi alıyor. Önemli olarak görülen endüstrilerde çalışanlar için askeri eğitimlere başlandı.


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