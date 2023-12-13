Arnavutluk'tan Bayraktar TB2 mesajı: Çok yakında silahlı kuvvetlerimizin bir parçası olacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan medyasına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile stratejik ortaklık anlaşmalarının olduğunu belirterek, "Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim" ifadesini kullandı. Edi Rama, "Erdoğan, Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek, mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı" dedi.