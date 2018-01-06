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Son dakika: Atme'de çadırlar su içerisinde

'Atme'de durum içler acısı

İdlib'in Atme sığınmacı kampında yaşayan Takış, "Genel durumumuz kötü. Çadırımız her yağmurda su alıyor. Yağmur yağınca çadır üstümüze yıkılacak diye korkuyoruz, uyuyamıyoruz." dedi.

Haber MerkeziAA
&quot;Yağmur yağınca çadır üstümüze yıkılacak diye uyuyamıyoruz&quot;
"Yağmur yağınca çadır üstümüze yıkılacak diye uyuyamıyoruz"

Suriye'nin İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı kamplar sular altında kaldı.

İdlib'in kuzeyinde, Türkiye sınır hattında yer alan kamplardaki çadırlarını su basan Suriyeli sığınmacıların yaşam mücadelesi devam ediyor.

  • Ülkenin Halep, Hama, Humus, Şam ile İdlib'in güneyindeki bölgelerden Esed rejiminin saldırılardan kaçarak kamplara sığınan siviller şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şiddetli yağışlar, yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı İdlib'in Atme sığınmacı kampındaki çadırları sular içinde bıraktı.

Kamplardaki altyapı eksikliği ve kanalizasyon sisteminin olmaması, kış aylarında kar ve yağmur suları derme çatma çadırları yaşanmaz hale getiriyor.

Kampta çadır bulamayan aileler ise eski kıyafetler ve bez parçalarıyla kendilerine derme çatma çadırlar kurmaya çalışsa da en hafif bir yağışta bile ıslanmaktan kurtulamıyor.

"Kuru bir yatakta uyumak istiyorum"

İdlib'in güneyindeki saldırılarda evini kaybeden 46 yaşındaki Ebu Salih de Atme kampında bir çadırda yaşıyor.

Ebu Salih, kamplarda çadırların nerdeyse tamamının su aldığını söylüyor.

  • "Ne zaman yağmur yağsa çadırlarımıza su doluyor. Tüm eşyalar ıslanıyor." diyen Ebu Salih, kış aylarında kuru bir yatakta uyumak istediğini belirtiyor.

Ebu Salih, "Yağmur yağdığında çadıra su sızmasın diye teyakkuza geçiyorum. Hiçbir şeyin ıslanmaması lazım. Her şeye ihtiyacımız var, öncelik sırası yok." diye konuşuyor.

Çadırların çok eskidiği için artık kullanılamaz hale geldiğinden dert yanan Ebu Salih, yeni bir çadır almaya da kimsenin gücünün yetmediğini belirtiyor.

"Çadır üstümüze yıkılacak diye uyuyamıyoruz"

Kampta 6 yıldır kalan 72 yaşındaki Mustafa Takış da tıpkı Ebu Salih gibi çadırların su almasından şikayetçi.

"Genel durumumuz kötü. Çadırımız her yağmurda su alıyor. Yağmur yağınca çadır üstümüze yıkılacak diye korkuyoruz, uyuyamıyoruz." diye konuşan Takış, yağmurun kendisi için işkenceye dönüştüğünün altını çiziyor.

Takış, "Yağmur yağarken tabak çanak, yatak, battaniye ıslanmasın diye ne varsa tüm eşyaları toplayıp üstünü örtüyoruz." ifadelerini kullanıyor.

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