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Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda çığlık çığlığa 'sessiz eylem'

İsveçli milletvekili Abir al-Sahlani, AP Genel Kurulu’nda kırmızıya boyadığı elini kaldırıp, diğer eliyle ağzını kapattı. Bir süre sessizce bekleyen Al-Sahlani, müdahale üzerine, "Sayın Başkan, Gazze'de olanları anlatacak söz kalmadı" dedi.

04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 02:54 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Abir al-Sahlani
Abir al-Sahlani

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda görüşüldü. Komisyon'un kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in katılımıyla gerçekleşen oturuma İsveçli milletvekili Abir al-Sahlani’nin eylemi damga vurdu. Kürsüye çıktığında konuşmak yerine, kırmızıya boyadığı elini kaldırıp, diğer eliyle ağzını kapatan al-Sahlani, bir süre sessiz bekledi. Parlamento başkanının müdahalesi üzerine ise, "Sayın Başkan, Gazze'de olanları anlatacak söz kalmadı" dedi. Al-Sahlani, şöyle devam etti:"İsrail her kuralı ihlâl etti. Başvuracağımız başka bir mercî kalmadı. İkiyüzlülük aşikâr. İnsan haklarının rengi var. Renginiz koyulaştıkça, haklarınız azalıyor.”


ANLAŞMALARI ASKIYA ALIN

Fransız milletvekili Manon Aubry, İsrail'e Filistinlileri öldürmesi için askeri malzeme sağlandığını hatırlattı. İspanyol milletvekili Miguel Urban Cresp ise, "İsrail açlığı, bir savaş silahı olarak kullanıyor. Yaşananlar soykırım, işgal ve etnik temizliktir. İsrail Avrupalı hükümetlerin suç ortaklığıyla yeni bir 'Nakba' düzenliyor" diye konuştu. Portekizli vekil İsabel Santos ile Belçikalı milletvekili Marie Arena, AB Komisyonu'na İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma çağrısı yaptı.


AP'DEN ATEŞKESE EVET AMBARGOYA HAYIR

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı, ancak "İsrail'e silah ambargosu" önerisi yüzde 70'ten fazla milletvekilinin oyuyla reddedildi. AP Genel Kurulunda "Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin buna yönelik politikası" konusunda hazırlanan 2023 raporu, 265 lehte, 253 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi. Revizeyle onaylanan raporun 62. maddesinde, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes çağrısında bulunuldu. Ancak Sol Grup'un İsrail'e silah ihracatını durdurmaya yönelik çağrı yapılması talebi, oylamaya katılan 534 milletvekilinden, yüzde 73'üne karşılık gelen 393 milletvekili tarafından engellendi.


#Avrupa Parlamentosu
#Gazze
#İsrail
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