Azerbaycan, Ermeni hedeflerine ağır darbe: Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor.

Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm cephe boyunca yoğun çatışmaları devam ettiğini ve Azerbaycan ordusunun, stratejik noktalara yaptığı atışlarla Ermenistan güçlerinin hareketini tamamen kısıtladıkları belirtildi.

Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman.



OYNAT 00:59 Azerbaycan askeri Cebrail'e bayrağı dikti, "Biz söz verdik, tüm işgal alınan topraklarımızda bayrağımız dalgalanacak" İşgalci Ermenistan'dan temizlenen Cebrail ilçesine Azerbaycan bayrağı dikildi. Görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Görüntülerde bir Azerbaycan askerinin, 'Biz söz verdik ki, bütün işgal alınan topraklarımızda bayrağımız dalgalanacak.' dediği duyuluyor. BiP'te paylaş

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ERMENİ ALBAY AĞIR YARALANDI

Öte yandan, Ermenistan güçlerinin 5’inci Muhrip Alayı’nın karargahının dünkü askeri operasyonlar sırasında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu tarafından yıkıldığı sonuç olarak 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı ve topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman.

FOTOĞRAF 5 Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçti. Savunma Bakanlığı, Cebrail ilinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı. Azerbaycan işgalden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekatın 11. gününe girildi. Azerbaycan BiP'te paylaş

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ERMENİSTAN'IN STRATEJİK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankendi kentini bombalaması sonucu ağır kayıplara uğrayan Ermenistan güçleri personelinin tahliye edildiği ifade edilirken, Hankendi'deki askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman.

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GÜNLÜK BİLANÇO AÇIKLANDI

Gündüz ve gece boyunca toplam 13 düşman T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 2 2S3 "Acacia" kundağı motorlu topçu birimi, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi ve çok sayıda aracın, topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi. Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da Ermenistan güçlerinin 49’uncu tank tugayına ait 6 T-72 tankı tam operasyonda ele geçirildiği ifade edildi.

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