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Dünya Azerbaycan ve Ermenistandan Putinin davetine olumlu yanıt
ASYA

Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalar için Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı Moskova davetine iki ülkeden yanıt geldi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle Moskova’da görüşmeyi kabul etti.
Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle Moskova’da görüşmeyi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan’a saldırılar düzenlemesiyle başlayan gerilime müdahale etmek için girişimlere başladı.

Kremlin Sarayı’ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın ölen askerlerin ve esirlerin takası konularında toplantı daveti yaptığı belirtildi.

Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra iki ülkenin dışişleri bakanlarına davet gönderdiği aktarılırken açıklamada Putin’in bölgede ateşkes çağrısı yinelendi.

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  • Putin’in çağrısından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın 9 Ekim tarihinde Moskova’da planlanan toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı sorularını cevaplayarak, “Bakü ve Erivan, Moskova’daki görüşmelere katılım sağlayacaklarını doğruladılar. Şuan için hazırlıklar devam ediyor” dedi.

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