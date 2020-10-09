Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Ekonomi

Altın alacaklar dikkat: Çeyrek altın 800 liraya yaklaştı

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? sorusu 9 Ekim Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorularına cevap arayan vatandaşlar son günlerde altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?