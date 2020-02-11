Azerbaycan’da Aliyev kazandı

Azerbaycan’da dün gerçekleştirilen milletvekili seçiminde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu. İlham Aliyev’in başkanı olduğu YAP 65 sandalye kazandı. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, 125 seçim bölgesinden 118’inde en fazla oy alan adayların belirlendiğini, 7 seçim bölgesinde ise henüz belirlenmediğini açıkladı. Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için önceki gün 6. kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 299’u kadın bin 314 aday yarışmıştı.

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