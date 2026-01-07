Yeni Şafak
BAE destekli ayrılıkçılara operasyon: Uluslararası Aden Havalimanı'nda tam güvenlik sağlandı

22:177/01/2026, Çarşamba
AA
Yemen'de hükümet destekli güçler, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı.
Yemen'de hükümet destekli güçler, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı.

Yemen'de hükümet destekli Amalika Tugayları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Uluslararası Aden Havalimanı'na operasyon düzenleyip güvenliği sağladı. GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, son birkaç yıldır Yemen'in geçici başkenti Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrol sağlamıştı.

Hükümete yakın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada,
"Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü ele alarak güvenliği sağladı."
dedi.

Amalika Tugayları'ndan ya da havalimanını daha önce kontrol eden GGK'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE destekli GGK yıllardır kontrolü elinde tutuyordu

BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, son birkaç yıldır Yemen'in geçici başkenti Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrolü elinde bulunduruyordu.

Suudi Arabistan’ın El-İhbariyye kanalı, Yemen Başkanlık Konseyine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e doğru hareket ettiğini duyurmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve aynı zaman da GGK Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyon değiştirerek Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye bağlılığını ilan etmişti.

Siyasi gözlemciler, ülkedeki güç dengesi ve kontrolün Alimi liderliğindeki Başkanlık Konseyi lehine değiştiğini gören Amalika Tugayları'nın, Vatan Kalkanı Güçleri'nin yanında saf tutmayı tercih ettiğine dikkati çekiyor.



