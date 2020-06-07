BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve resmi olarak Twitter hesabı açtı. Twitter üzerinde “Jewish Community of the UAE-BAE’deki Yahudi Topluluğu” adında mayısta resmi bir hesap açıldı.

Kısa bir süre içinde binin üzerinde takipçiye ulaşan hesap, 1 Haziran’da bir klip paylaştı. BAE yetkililerine ve ordusu için İbranice duaların okunduğu klipte, topluluğa ait bireylerin ellerindeki BAE bayrağı ile çöldeki yürüyüşleri, BAE Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un porteleri yer aldı. Klibin bir başka bölümünde de BAE’yi meydana getiren 7 federasyonun kurucularının temsili fotoğrafı da bulunuyor.

ABU DABİ VE DUBAİ’YE YERLEŞTİLER

Yeshiva World News’in aktardığı bilgilere göre köken olarak BAE ile hiçbir bağı bulunmayan ABD, Avrupa ve Güney Afrika’dan farklı gerekçelerle gelen 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 aile Abu Dabi ve Dubai’de ikamet ediyor. ABD merkezli Bloomberg de BAE’deki Yahudi Topluluğu’nu konu edindiği haberinde, Tel Aviv ve BAE arasında gelişen sıcak ilişkiler sayesinde Yahudi topluluğun ülkede yer edinmeye başladığı yorumunda bulundu. Dubai merkezli Gulf News’in geçen yıl geçtiği bir habere göre de “Abrahamic Family House” adında Abu Dabi’de cami, kilise ve sinagogun aynı lokasyonda olduğu proje 2022’de hizmete girecek. İnşasına geçen yıl başlanan projenin 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Bölgedeki birçok Arap ülkesi gibi BAE ile İsrail arasında direkt bir diplomatik bağ bulunmuyor.

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