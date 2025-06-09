Başkan adayı başından vuruldu

Başkent Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe (39), konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Partililer tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi. Kolombiya basını, Senatör Uribe'ye ateş açtığı belirtilen 15 yaşındaki çocuğun yaralı olarak gözaltına alındığını ve bir klinikte tedavi altına alındığını bildirdi. Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, yaptığı açıklamada, "Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon'da uğradığı bir suikastın ardından acil olarak tedavi altına alındı. Ateş açan kişi yakalandı. Bogota’daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı alarm durumunda" ifadesini kullandı. Kolombiya basınında, hastanede tedavisi devam eden Uribe'nin durumunun "kritik" olduğu bilgisi paylaşıldı.