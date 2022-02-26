Dünya Biden Rusyaya karşı ellerindeki iki seçeneği açıkladı Ya yaptırım ya da Üçüncü Dünya Savaşı
AMERİKA

Biden Rusya'ya karşı ellerindeki iki seçeneği açıkladı: Ya yaptırım ya da Üçüncü Dünya Savaşı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerinde iki seçeneğin bulunduğunu söyledi. Biden, bu seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Biden Rusyaya karşı ellerindeki iki seçeneği açıkladı: Ya yaptırım ya da Üçüncü Dünya Savaşı
​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Biden, Brian Tyler Cohen'in Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

"RUSYA'NIN AMACI NATO'YU BÖLMEK"

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Litvanya hava sahasını Rus uçaklarına kapatıyor: Saldırganlara özgür gökyüzünde uçuş yok
DÜNYA
Litvanya hava sahasını Rus uçaklarına kapatıyor: Saldırganlara özgür gökyüzünde uçuş yok

TBMM Başkanı Şentop Ukraynalı mevkidaşı Stefançuk ile görüştü: Yardımcı olmaya hazırız
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop Ukraynalı mevkidaşı Stefançuk ile görüştü: Yardımcı olmaya hazırız

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti
DÜNYA
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti

Rus haber ajansı TASS yanlışlıkla ordularının kayıplarını duyurdu: Fark edilince hemen kaldırdılar
DÜNYA
Rus haber ajansı TASS yanlışlıkla ordularının kayıplarını duyurdu: Fark edilince hemen kaldırdılar

Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi
DÜNYA
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi
5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

5 gollü maçta Beşiktaş kazandı

​Beşiktaş, kritik deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Aşılamada büyük başarı

Aşılamada büyük başarı

​Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Gol krallığında ikinci sıraya yükseldi.

​Moskova derbisinde klas bir gole imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.