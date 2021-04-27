Bloomberg: Türkiye Biden'in 'soykırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebilir

Bloomberg'de yer alan bir haberde Türkiye'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sokyırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebileceği ifade edildi.

Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre Türkiye ayrıca 1980'de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını dondurabilir.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI DONDURULABİLİR

Savunma işbirliğinin merkezinde yer alan pakt, hem Türkiye'ye hem de ABD'ye güvenlik yardımı sağlayarak istihbarat paylaşımına, ortak tatbikatlara ve ABD'nin Türk hava üslerine erişimini artırmaya olanak tanıyor.

MİSİLLEME SEÇENEKLERİ MASADA

Bloomberg'e konuşan yetkili Türkiye'nin Biden'ın açıklamalarından PYD'ye karşı bir operasyon başlatabileceğini ve misilleme seçeneklerinin masada olduğunu söylüyor.

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DÜNYA ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: Soykırım ifadesini kullandı

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına sert tepki göstermişti. Biden'ın açıklamalarını mesnetsiz ve hakikate aykırı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil." ifadelerini kullandı. Kendisinin belgelerle konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Buyrun arşivlerimizi açalım tarihçiler baksın. Hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a '1915' tepkisi: Hodri meydan