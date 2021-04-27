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Dünya Bloomberg Türkiye Bidenin soykırım çıkışına karşı PYDye operasyon düzenleyebilir
AMERİKA

Bloomberg: Türkiye Biden'in 'soykırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebilir

Bloomberge'de yer alan bir iddiaya göre Türkiye Biden'in 'soykırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebilir. ABD ve Türkiye arasında 'soykırım' çıkışıyla ilgili yaşanan gerginliğe dair kaleme alınan yazıda Türkiye'nin masada olan seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi. Bloomberg'in yetkili bir kaynağa dayandırdığı iddialara göre Türkiye Biden'in 'soykırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebilir ve 1980'de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını dondurabilir.

Haber Merkezi Diğer
Bloomberg: Türkiye Bidenin soykırım çıkışına karşı PYDye operasyon düzenleyebilir
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıdığını açıklamıştı.

Bloomberg'de yer alan bir haberde Türkiye'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sokyırım' çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebileceği ifade edildi.

Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre Türkiye ayrıca 1980'de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını dondurabilir.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI DONDURULABİLİR

Savunma işbirliğinin merkezinde yer alan pakt, hem Türkiye'ye hem de ABD'ye güvenlik yardımı sağlayarak istihbarat paylaşımına, ortak tatbikatlara ve ABD'nin Türk hava üslerine erişimini artırmaya olanak tanıyor.

MİSİLLEME SEÇENEKLERİ MASADA

Bloomberg'e konuşan yetkili Türkiye'nin Biden'ın açıklamalarından PYD'ye karşı bir operasyon başlatabileceğini ve misilleme seçeneklerinin masada olduğunu söylüyor.

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ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına sert tepki göstermişti. Biden'ın açıklamalarını mesnetsiz ve hakikate aykırı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil." ifadelerini kullandı. Kendisinin belgelerle konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Buyrun arşivlerimizi açalım tarihçiler baksın. Hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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