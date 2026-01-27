Yeni Şafak
BM Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan endişeli: Azami itidal çağrısı

22:2127/01/2026, Salı
AA
USS Abraham Lincoln gemisi
USS Abraham Lincoln gemisi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlanmasına ilişkin Genel Sekreter Guterres'in endişeli olduğunu ifade etti. Dujarric aynı zamanda, Genel Sekreter'in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılması üzerine Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan dolayı
“gerçekten çok endişeli”
olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlanmasıyla ilgili bir soruya Dujarric,
“Genel Sekreter, Basra Körfezi bölgesindeki bildirilen askeri yığılmadan gerçekten çok endişeli.”
cevabını verdi.
Dujarric, Genel Sekreter'in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek,
"Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya daha geniş bölgedeki çatışmayı ateşleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya teşvik ediyor.”
ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter'in, İran'la ilgili tüm endişelerin en iyi şekilde diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınacağına inanmaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, bu bağlamda, bölgesel gerilimi azaltmayı amaçlayan tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve tüm aktörleri bölgesel güveni güçlendirmek için somut adımlar atmaya çağırdığını aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya
"bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla"
konuşlandığını duyurmuştu.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılmıştı.


İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.



