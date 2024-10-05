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BM: Gazze'deki okul binalarının en az %87'sinin doğrudan vuruldu

BM: Gazze'deki okul binalarının en az %87'sinin doğrudan vuruldu

09:185/10/2024, Cumartesi
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BM: İsrail Gazze'de okulları hedef aldı
BM: İsrail Gazze'de okulları hedef aldı

Soykırımcı İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM tarafından insani yardım faaliyetleri için kullanılan Gazze'deki 3 okulun son 2 gün içinde İsrail tarafından hedef alındığını belirterek, saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Katil sürüsü İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tarafından kullanılan 140'tan fazla okulun hedef alındığını kaydeden Dujarric, “UNICEF ve insani yardım ortakları bu hafta, İsrail'in Filistin topraklarına saldırmaya başlamasından bu yana Gazze'deki okul binalarının en az %87'sinin doğrudan vurulduğunu ya da hasar gördüğünü bildirdi” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM tarafından insani yardım faaliyetleri için kullanılan Gazze'deki 3 okulun son 2 gün içinde İsrail tarafından hedef alındığını belirterek, saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


BM Sözcüsü Stephane Dujarric'den İsrail'in Filistin'de sivilleri ve yardım çalışanlarını hedef aldığı saldırılara dair açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılan okulların İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyleyen Dujarric, “UNRWA'da çalışan meslektaşlarımız, son 2 gün içinde 3 okullarının vurulduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin kişi bu okullarda barınıyordu. 20'den fazla kişinin de öldüğü bildirildi” ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tarafından kullanılan 140'tan fazla okulun hedef alındığını kaydeden Dujarric, “UNICEF ve insani yardım ortakları bu hafta, İsrail'in Filistin topraklarına saldırmaya başlamasından bu yana Gazze'deki okul binalarının en az %87'sinin doğrudan vurulduğunu ya da hasar gördüğünü bildirdi” şeklinde konuştu. Dujarric, UNRWA'nın okulların "hiç kimse tarafından herhangi bir askeri amaç için kullanılamayacağını" daha önce açıkladığını hatırlattı.

BM'den Lübnan'a 2 milyon dolarlık ek yardım

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'a yönelik yardım çalışmaları hakkında da bilgi veren Dujarric, BM'nin Lübnan'a insani yardım fonundan ek 2 milyon dolarlık destek sağlayacağını söyledi. Söz konusu desteğin Lübnan'a yardım fonundan ayrılan 10 milyon dolar ve BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan ayrılan 10 milyon dolara ek olarak sağlanacağını kaydeden Dujarric, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'ne ait tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın Cuma günü Beyrut'a ulaştığı bilgisini paylaştı. Dujarric, ilerleyen günlerde bölgeye daha fazla yardım uçağının gönderileceğini de sözlerine ekledi.



#İsrail
#Gazze
#BM
#okul saldırısı

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