BM'den 4,7 milyar dolarlık acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmalar, doğal afetler ve krizler nedeniyle yerinden edilen ya da göç yolunda bulunan 41 milyon kişiye destek sağlamak amacıyla 2025 yılı için 4,7 milyar dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.
IOM, 2026'daki acil yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çağrının, basit ama acil bir gerçeği vurguladığına işaret edilen açıklamada, insanların koruma, fırsat ve istikrar arayışıyla hareket ettiğini, bu ihtiyaçların sürekli ve ilkeli bir destek gerektiği belirtildi.
Açıklamada, göçün, giderek artan ve birbiriyle kesişen krizlerle karşı karşıya olan bir dünyada yaşandığına dikkati çekilerek, dünyada her 4 kişiden 1'inin istikrarsızlık, çatışma veya afetlerle dolu kırılgan ortamlarda yaşadığı kaydedildi.
Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin 2024'te 9,8 milyon kişiyi yerinden ettiğine değinilerek, bunun 2023'e göre yüzde 27'lik artışı temsil ettiğinin altı çizildi.
"Küresel ekonomik kayıplar 242 milyar dolara ulaştı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, insanların her gün istikrar veya daha iyi fırsatlar arayışıyla evlerini terk ettiğini belirterek, şunları kaydetti: