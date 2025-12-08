BM'den 4,7 milyar dolarlık acil yardım çağrısı

"Bu acil yardım çağrısı aracılığıyla, insani yardımın krizler tırmanmadan önce insanlara ulaştığı, tehlikeli yolculukların yerini daha güvenli yolların aldığı ve toplulukların zorlanmak yerine güçlendirildiği ortak bir vizyon inşa ediyoruz. Bu yatırımlar, günümüzün zorluklarını ele almaktan çok daha fazlasını yapıyor, hepimiz için daha istikrarlı, insani ve umut dolu bir gelecek şekillendirmeye yardımcı oluyor"