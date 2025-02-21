Çinli bilim adamı Shi Zhengli ve ekibinin yürüttüğü çalışmada Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir koronavirüs bulundu.





Cell dergisinde yayınlanan bir çalışmada Shi ve diğer araştırmacılar, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs bulduklarını söylediler.





TEHLİKENİN ADI: HKU5-COV-2

Shi ve ekibi araştırmada 'HKU5-CoV-2' adını verdikleri yeni virüsün doğrudan bulaşma veya ara konakçılar aracılığıyla insanlara yayılma riskinin yüksek olduğunu belirtti.





Araştırma Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütüldü.





Covid-19’un kökeni merak konusu iken Shi ve diğer birkaç bilim adamı virüsün doğal olarak ortaya çıktığını savunuyor ancak Covid-19 pandemisinin doğal kökenine dair şu ana kadar hiçbir kanıt yok.



