Çinli bilim adamları, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfetti. Araştırmaya, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışmalar yürüten ve “yarasa kadın” olarak tanınan virolog Shi Zhengli liderlik etti.
Çinli bilim adamı Shi Zhengli ve ekibinin yürüttüğü çalışmada Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir koronavirüs bulundu.
Cell dergisinde yayınlanan bir çalışmada Shi ve diğer araştırmacılar, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs bulduklarını söylediler.
TEHLİKENİN ADI: HKU5-COV-2
Shi ve ekibi araştırmada 'HKU5-CoV-2' adını verdikleri yeni virüsün doğrudan bulaşma veya ara konakçılar aracılığıyla insanlara yayılma riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Araştırma Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV), Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütüldü.
Covid-19’un kökeni merak konusu iken Shi ve diğer birkaç bilim adamı virüsün doğal olarak ortaya çıktığını savunuyor ancak Covid-19 pandemisinin doğal kökenine dair şu ana kadar hiçbir kanıt yok.
Yapılan araştırmada HKU5-CoV-2'nin diğer virüslere göre daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı.