Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'Keşmir' sorunu Hindistan'ı rahatsız etti

23 Eylül 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler’de dün dünya liderleri düzenlenen oturumda arka arkaya açıklamalarda bulundu. Uluslararası kamuoyunda gündem olan konuşmacılar arasında en dikkat çekici olanlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınki oldu.

Konuşmasında birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan-Pakistan-Çin arasındaki Cammu-Keşmir gerilimiyle ilgili sözleri Hindistan’ın tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Güney Asya'nın istikrar ve barışı için de kilit önem taşıyan Keşmir sorunu halen çözüm bekliyor. Cammu-Keşmir'in özel statüsünün ilgasının ardından atılan adımlar sorunu daha da karmaşıklaştırdı. Bu meselenin, diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve özellikle Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesinden yanayız” sözlerine Hindistan’ın Daimi BM Temsilcisi TS Tirumurti’den tepki geldi.

OYNAT 02:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a sert 'Azad Keşmir' tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı. Erdoğan, Hindistan'ın hem ülke içinde hem de Keşmir bölgesindeki Müslümanları hedef alan uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“KABUL EDİLEMEZ”

1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumunda olan Hindistan’ın üst düzey diplomatı kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, “Bu açıklamalar kesinlikle kabul edilemez. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Cemmu Keşmir konusunda yaptığı açıklamaları izledik. Onlar Hindistan’ın iç işlerine karışıyorlar ve bu durum tamamen kabul edilemez. Türkiye diğer ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermeli ve kendi siyasetleriyle ilgilenmeliler” ifadesini kullandı.

We have seen remarks by President of Turkey on Indian UT of Jammu & Kashmir. They constitute gross interference in India’s internal affairs and are completely unacceptable. Turkey should learn to respect sovereignty of other nations and reflect on its own policies more deeply. — PR UN Tirumurti (@ambtstirumurti) September 22, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Pakistan’dan ise olumlu tepki geldi… Pakistan’ın Başbakanı Imran Han, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BMGK’da tekrar Keşmir halkının haklarını destekleyerek sesini çıkarmasından dolayı çok minnettarız. Türkiye’nin desteği Keşmirlilerin mücadeledeki gücünün kaynağı” ifadesini kullandı.

Deeply appreciate President Erdogan once again raising his voice in support of the rights of the Kashmiri people during his address to UNGA. Turkey’s unwavering support remains a source of strength for the Kashmiris in their legitimate struggle for self determination. pic.twitter.com/RIBJAIUpty REKLAM September 23, 2020

GÜNDEM Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

KEŞMİR SORUNU NEDİR?

Güney Asya bölgesinde Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alan Keşmir, 1947 yılından beri anlaşmazlığın ortasında kalmış durumda. İngiltere’nin 1947’de Hindistan çekilmesinin ardından prenslik olan Keşmir yönetimi Hindistan’la birleşmek isterken, bölge halkı Pakistan’a katılmak için çağrıda bulununca gerilim çıktı. Pakistanve Hindistan’ın da ordularıyla duruma müdahale etmesiyle birlikte taraflar ilk olarak 1947’de savaştı. Daha sonra taraflar 1965 ve 1999’da da karşı karşıya geldi.

Resmi verilere göre Cammu Keşmir’in nüfusu 12.55 milyon olarak kayıtlara geçerken nüfusun yüzde 68’inden fazlasını Müslümanlar oluşturuyor. Bölgedeki Hindu nüfusunun yüzde 28 olduğu kaydedilirken, Hıristiyan, Budist ve Sikhlerin oranı da yaklaşık yüzde 1 seviyesinde.

1947’den beri Hindistan, bölge yönetimine ayrıcalık verirken, 370’inci madde kapsamında Cammu Keşmir otonom bir yapıya sahip oldu. Fakat geçen yıl Hindistan, Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanınan 370’inci maddeyi kaldırma kararı aldı.

Bu yıl da Keşmir bölgesinde dünyanın en kalabalık iki nüfusuna sahip ülkesi Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

DÜNYA Keşmir’de acının fotoğrafı: Hindistan kontrolündeki bölgeden korkunç kare

DÜNYA Hindistan ile Pakistan arasında 73 yıldır çözülemeyen mesele: Keşmir