Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Deniz sınırı gerilimi büyüyor: Çin'den Tayvan çevresinde yeni adım

Deniz sınırı gerilimi büyüyor: Çin'den Tayvan çevresinde yeni adım

16:554/07/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Çin, Tayvan'ın doğusundaki sahil güvenlik devriyesini sürdürüyor
Çin, Tayvan'ın doğusundaki sahil güvenlik devriyesini sürdürüyor

Çin, Japonya ve Filipinler'in deniz sınırı görüşmelerini duyurmasının ardından geçen Tayvan'ın doğu sularında başlattığı sahil güvenlik devriyesini sürdürdüğünü bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Ciang Lüe, yaptığı açıklamada, Şiuşan gemisinin öncülük ettiği sahil güvenlik filosunun, Dayşan gemisinin öncülüğündeki filodan devriye görevini devraldığını belirtti.

Çin Sahil Güvenliği, bu ayın başında Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın doğusundaki sularda "kanun koruma devriyesine" başladığını duyurmuştu.

Devriye faaliyeti, Japonya ile Filipinler'in bölgedeki deniz sınırlarını belirlemek üzere görüşmelere başlayacaklarını duyurmasının ardından gelmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın mayısta Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülkenin deniz sınırını belirlemek üzere görüşmelere başlama konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Deniz sınırı tartışmalı

Japonya ve Filipinler'in aslında deniz sınırı bulunmuyor fakat Tokyo'nun kıta sahanlığını ana karasının uzağında, en güneybatıdaki Okinotori Adası'ndan başlatma tezi, sınır kavramını gündeme getiriyor.

Tokyo yönetimi, mercan adası Okinotori'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) olması gerektiğini savunurken, Pekin yönetimi, bunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) aykırı olduğu görüşünde.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 29 Mayıs'ta, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Japonya ile Filipinler'in deniz sınırı müzakerelerini başlatma kararının UNCLOS'a aykırı olduğunu ve Çin'in denizlerdeki hakları ile çıkarlarını ihlal ettiğini savunarak, tarafları diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirmişti.

Mao, "Sözde deniz sınırı müzakerelerinin, Çin'in haklarını, iddialarını veya meşru çıkarlarını kesinlikle etkilemeyeceğini açıkça deklare ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.



#Çin
#Filipinler
#Japonya
#sahil güvenlik devriyesi
#Tayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketi'nde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen maddeler