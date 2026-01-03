Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi çağrısının önemli bulunduğunu ve Suudi Arabistan'ın da bu çağrıyı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarının önemli bulunduğunu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara olan desteği de yinelendi.