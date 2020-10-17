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Dünya Etiyopyada çöl çekirgeleri tarlaları istila etti Bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyorlar
AFRİKA

Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti: Bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyorlar

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı. Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
On binlerce çekirgenin tarım arazisini nasıl istila ettiği görüldü.
On binlerce çekirgenin tarım arazisini nasıl istila ettiği görüldü.

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı.

Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

Batı Hararge bölgesinde çekilen görüntülerde on binlerce çekirgenin tarım arazisini nasıl istila ettiği görüldü.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.nn

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta da paniğe neden oluyor.

  • Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

BM, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

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