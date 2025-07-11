Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Filistinli aktivist Halil Trump yönetimine karşı 20 milyon dolarlık tazminat davası başlattı

Filistinli aktivist Halil Trump yönetimine karşı 20 milyon dolarlık tazminat davası başlattı

11:1611/07/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle martta gözaltına alınan ve 21 Haziran'da serbest bırakılan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

New York merkezli Anayasal Haklar Merkezi kuruluşu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dava dilekçesinde Halil'in siyasi amaçlı tutuklanması ve gözaltına alınması sonucunda maruz kaldığı zararları ayrıntılarıyla anlattığı ve Trump yönetiminden 20 milyon dolar tazminat ile resmi özür talebinde bulunduğu belirtildi.

Halil'in "Bu, hesap verebilirliğe doğru atılan ilk adım. Benden çalınan 104 günü hiçbir şey geri getiremez. Travma, eşimden ayrılık, zorla kaçırdığım ilk çocuğumun doğumu." ifadesine yer verilen açıklamada, siyasi misilleme ve gücün kötüye kullanımı konusunda hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu davanın, Trump yönetiminin İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden, çoğu öğrenci ve vatandaş olmayan kişilere yönelik baskısı kapsamında hedef alınan biri tarafından açılan ilk tazminat davası olduğuna işaret edildi.


Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.




#Mahmud Halil
#Filistinli aktivist
#Trump yönetimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü neyi açıklayacak, saat kaçta konuşacak?